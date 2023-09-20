【演出】



室内乐系列：打击乐之夜

（19时30分，22日，新加坡华乐团音乐厅，门票：30元）

新加坡华乐团呈献多首传统与中西结合兼而有之的击乐“新”声。

网址：sistic.com.sg/events/charms0923（购票）

【讲座】

陪你看报纸

（15时30分－16时30分，每周四，大巴窑公共图书馆三楼节目室，大巴窑中路，免费）

《联合早报》主办，华文媒体集团组成义工团队为您讲解上周社会焦点、时事动态，以及娱乐生活情报等新闻。

网址：go.gov.sg/lhzbtoyl（报名）

【展览】

潮阳书画轩作品展

（10时－17时，22日至29日，潮阳会馆礼堂（汉三堂），里峇峇利路299号，免费）

潮阳会馆主办，展出本地画家赖瑞龙和书法家曾广伟，以及学生们的30多幅作品。

虚实相生之境：AI与艺术的碰撞

（10时－19时（最后入场时间：18时），至24日，滨海湾金沙艺术科学博物馆，门票：六元）

汇聚了20名艺术家在全新领域探索艺术创作如何展现不断变化的时代，这个多变的时代预示着艺术、文化和技术无缝融合的未来景象。

网址：zh.marinabaysands.com/museum/exhibitions/notes-from-the-ether.html

王雅瑞个展：“新加坡城市风情”

（至30日，滨海宾乐雅酒店（PARKROYAL on Beach Rd），免费）

海之韵画廊主办，展出王雅瑞在新加坡以街景为主的水彩写生画作。

电话：96385958

塑造分离：木韵多姿——约瑟夫·麦纳利修士与许铁生合展

（星期三至星期天：13时－18时（周末11时开始），至30日，艺议艺术顾问画廊@丹戎巴葛分销园，岌巴路39号，二楼01号，免费）

展出16件木雕，探索对雕塑创作的执着，不同风格之间的对话。

电邮：info@artagendasea.org

泥火形色之二——品韵宋元

（10时－18时（每月最后一个星期一闭馆），至11月30日，福康宁中心三楼展厅，免费）

中华陶瓷学会呈献，汇集学会会员超过180件的私人收藏，展示瓷器在宋朝（960年 - 1279年）和元朝（1279年 - 1368年）年间作为实用器和艺术品的重要作用。

网址：facebook.com/sgsccs

新闻展廊：头条之外

（10时－21时，长期展览，国家图书馆大厦，11楼，维多利亚街，免费）

国家图书馆管理局推出的互动展览，分为五个展区，让公众从不同角度了解和分析不同的新闻信息。

电话：63323255