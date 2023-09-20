【演出】
室内乐系列：打击乐之夜
（19时30分，22日，新加坡华乐团音乐厅，门票：30元）
新加坡华乐团呈献多首传统与中西结合兼而有之的击乐“新”声。
网址：sistic.com.sg/events/charms0923（购票）
【讲座】
陪你看报纸
（15时30分－16时30分，每周四，大巴窑公共图书馆三楼节目室，大巴窑中路，免费）
《联合早报》主办，华文媒体集团组成义工团队为您讲解上周社会焦点、时事动态，以及娱乐生活情报等新闻。
网址：go.gov.sg/lhzbtoyl（报名）
【展览】
潮阳书画轩作品展
（10时－17时，22日至29日，潮阳会馆礼堂（汉三堂），里峇峇利路299号，免费）
潮阳会馆主办，展出本地画家赖瑞龙和书法家曾广伟，以及学生们的30多幅作品。
虚实相生之境：AI与艺术的碰撞
（10时－19时（最后入场时间：18时），至24日，滨海湾金沙艺术科学博物馆，门票：六元）
汇聚了20名艺术家在全新领域探索艺术创作如何展现不断变化的时代，这个多变的时代预示着艺术、文化和技术无缝融合的未来景象。
网址：zh.marinabaysands.com/museum/exhibitions/notes-from-the-ether.html
王雅瑞个展：“新加坡城市风情”
（至30日，滨海宾乐雅酒店（PARKROYAL on Beach Rd），免费）
海之韵画廊主办，展出王雅瑞在新加坡以街景为主的水彩写生画作。
电话：96385958
塑造分离：木韵多姿——约瑟夫·麦纳利修士与许铁生合展
（星期三至星期天：13时－18时（周末11时开始），至30日，艺议艺术顾问画廊@丹戎巴葛分销园，岌巴路39号，二楼01号，免费）
展出16件木雕，探索对雕塑创作的执着，不同风格之间的对话。
电邮：info@artagendasea.org
泥火形色之二——品韵宋元
（10时－18时（每月最后一个星期一闭馆），至11月30日，福康宁中心三楼展厅，免费）
中华陶瓷学会呈献，汇集学会会员超过180件的私人收藏，展示瓷器在宋朝（960年 - 1279年）和元朝（1279年 - 1368年）年间作为实用器和艺术品的重要作用。
新闻展廊：头条之外
（10时－21时，长期展览，国家图书馆大厦，11楼，维多利亚街，免费）
国家图书馆管理局推出的互动展览，分为五个展区，让公众从不同角度了解和分析不同的新闻信息。
电话：63323255