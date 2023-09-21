【讲座】

走进围棋的世界

（10时－11时30分，23日，南大孔子学院史林兵营坡（Slim Barracks Rise），免费）

南大孔子学院主办，新加坡围棋协会副会长席宏伟博士主讲。

网址：bit.ly/46adS0h （报名）

话说新谣：从新谣歌手的视角说新谣

（14时－16时，23日，唐城图书馆节目区，唐城坊4楼12号，免费）

义安理工学院高级讲师郑君心分享1980年代新谣的崛起，一直到1990年代初期新谣的演变。

网址：go.gov.sg/chinese-culture（报名）

画中家具与古人家居：明清家具·书房经营与宋人居室

（14时－16时，23日，福康宁中心1楼，费用：20元（会员）、30元（公众））

中华陶瓷学会主办，陈家紫主讲，认识古时的家具样式，寻找古人的家居理念，品味古日的情趣与讲究。

电邮：sccsa@yahoo.com（询问）

剑桥的南洋三杰：英女皇学者的跨域活动及成就

（15时－17时，23日，新加坡华族文化中心6楼演奏室／Zoom，免费）

新加坡华族文化中心主办，国大中文系黄贤强副教授主讲，南大中文系王纯强助理教授主持。

网址：sccc-lectureseries-23sep2023.peatix.com（现场报名）／https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ofdLKJRsRBCgsMNL3QT9TA（线上报名）

庆中秋谈书画

（15时，23日，ART@Grantral，麦波申君超广场（Grantral Mall@Macpherson），1楼18号，免费）

海之韵画廊主办，李福光彩墨画示范。

网址：www.facebook.com/artualize

《不吃菜的卡卡》绘本发布会

（15时30分－16时30分，23日，裕廊区域图书馆1楼节目区，免费）

一红老师主讲。讲述一个名叫卡卡的小男生，因为不吃蔬菜水果而便秘的问题。他的好朋友小小为了帮助他，以有趣的方式向他介绍了蔬菜水果对身体的益处。

网址：www.eventbrite.sg/e/read-chinese-tickets-698172882887（报名）

导读《三国演义》之官渡风云

（18时－20时，23日，蔡厝港公共图书馆节目室，免费）

汉文化读书会主办，小强与羽云共同导读，以政势、军力、外交、谋略、后继等角度品读袁、曹两大军阀的角力。

网址：go.gov.sg/hancultural2（报名）

导读陈加昌著《越南，我在现场》

（19时－20时30分，23日，宏茂桥公共图书馆1楼节目区，宏茂桥6道，免费）

德士师傅与好友读书会主办，黄金土导读。

网址：go.gov.sg/taxishifu（报名）

【展览】

罡——觉醒的武士——任哲雕塑个展

（10时－22时，至24日，百丽宫购物中心1楼中庭，乌节路290号，免费）

展出多件大型雕塑。

嘿，篆刻还可这样玩！：啸涛印人展

（10时－19时（10月1日17时结束），23日至10月1日，新加坡管理大学经济学院1楼deSuantio画廊，史丹福路，免费）

展出30多名啸涛印人逾300件篆刻作品。

【其他】

“教你拍微电影”工作坊（英语）

（10时－12时，23日，新加坡宗乡联合总会2楼礼堂，免费）

新加坡宗乡总会、新加坡华族文化中心及《联合早报》联办，监制、导演洪益兴主讲。

网址：microfilm.zaobao.com/2023/workshop（报名）

牛车水欢庆中秋：中秋游灯会

（19时，23日，唐城坊至牛车水广场舞台，收费：5元）

牛车水民众俱乐部主办。

网址：go.gov.sg/cfcmaf23lanternwalk（报名）