【讲座】

画中家具与古人家居：明清家具·书房经营与宋人居室

（14时—16时，23日，福康宁中心1楼，费用：20元（会员）、30元（公众））

中华陶瓷学会主办，陈家紫主讲，认识古时的家具样式，寻找古人的家居理念，品味古日的情趣与讲究。

电邮：sccsa@yahoo.com（询问）

剑桥的南洋三杰：英女皇学者的跨域活动及成就

（15时—17时，23日，新加坡华族文化中心六楼演奏室／Zoom，免费）

新加坡华族文化中心主办，国大中文系黄贤强副教授主讲，南大中文系王纯强助理教授主持。

网址：sccc-lectureseries-23sep2023.peatix.com（现场报名）／us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ofdLKJRsRBCgsMNL3QT9TA（线上报名）

《不吃菜的卡卡》绘本发布会

（15时30分—16时30分，23日，裕廊区域图书馆一楼节目区，免费）

一红老师主讲，讲述一个名叫卡卡的小男生因为不吃蔬菜水果而便秘的问题。他的好朋友小小为了帮助他，以有趣的方式向他介绍了蔬菜水果对身体的益处。

网址：www.eventbrite.sg/e/read-chinese-tickets-698172882887（报名）

《女人再约》新书发布会

（14时—16时，24日，国家图书馆大厦16楼观景阁（The Pod），免费）

艾禹主持，出书人张秀美、丛卉、杨放、芊华及唐晓岚主讲。

电邮：Equatorialwind@gmail.com（报名）

三人说《世事任君谈》

（14时—16时30分，24日，醉花林俱乐部2楼C厅，庆利路190号，免费）

吾庐俱乐部与醉花林俱乐部联合主办，吾庐俱乐部总经理王虹宇主持，区域媒体人锺天祥教授、专栏作者李永乐博士，以及《联合早报》特约评论员严孟达主讲。

网址：forms.gle/YkUBJzWZemuZXGrW7（报名）

阅读的N种链接——时代、社群，个人成长和你

(14时30分—15时30分，24日，友联书局，百胜楼三楼01号，免费）

友联书局主办，国家图书馆阅读推广人郭琳静主讲。

电话：63380696（询问）

导读周岭著《认知觉醒：开启自我改变的原动力》

（15时—17时，24日，榜鹅区域图书馆三楼会议室，免费）

性情家长读书会创办人罗晨曦和南洋孔教董事、青年团副团长唐棣导读。

网址：go.gov.sg/growing-parents（报名）

导读林海燕著《海阔天空》

（15时—17时，24日，唐城图书馆节目区，唐城坊四楼12号，免费）

随笔南洋读书会导读，分享出书人的创作历程和舞台人生。

网址：go.gov.sg/sgwritings（报名）

【展览】

新加坡水彩画会年展2023

（11时—19时（26日17时结束），23日至26日，新加坡华族文化中心七楼多功能礼堂，免费）

新加坡水彩画会主办，展出100名会员约200幅新作和54幅青少年赛优秀作品。