【演出】



《九月的旋律》音乐会

（15时，24日，华侨中学戏剧中心，武吉知马路，免费）

华中校友会合唱团呈献，庆祝华中校友会100周年纪念。

网址：www.facebook.com/Hwachongalumni

【讲座】

打开《清明上河图》——如何在北宋做一个快乐的普通人？

（15时－17时，23日，友谊书斋，百胜楼二楼15号，收费：公众40元；会员——学生20元 、成人30元）

文图学会与友谊书斋联办，国大中文系兼任讲师唐冬莅博士主讲，解读这幅五米长卷中的人物，与他们背后的故事。

电邮：yuyi.com.sg/products/event-230923（报名）

【展览】

艺韵腾辉2023

（11时－18时，今明两天，醉花林俱乐部四楼展厅，庆利路190号，免费）

新加坡（国际）文化艺术联合会主办，展出来自海外和本地艺术家的100多幅油画、水彩、彩墨、亚克力、摄影、书法和雕塑等作品。

新加坡水彩画会年展2023

（11时－19时（26日17时结束），至26日，新加坡华族文化中心七楼多功能礼堂，免费）

新加坡水彩画会主办，展出100名会员约200幅新作及54幅青少年赛优秀作品。

李绫瑄：无尽的游戏

（10时－19时，至24日，新加坡美术馆＠丹戎巴葛分销园展馆，第一展厅，新加坡公民和永久居民入场免费）

展厅全白房间的墙壁一角挂着一张小画，观众可走入黑白线条绘成的隧道空间，感受每一步的焦虑不安，尽头的漆黑中有个白洞穴，构成美术馆委约创作的《神圣的游戏》（2023）。

网址：www.singaporeartmuseum.sg

虚实相生之境：AI与艺术的碰撞

（10时－19时（最后入场时间：18时），至24日，滨海湾金沙艺术科学博物馆，门票：6元）

汇聚了20名艺术家在全新领域探索艺术创作如何展现不断变化的时代，而这个多变的时代预示着艺术、文化和技术无缝融合的未来景象。

网址：zh.marinabaysands.com/museum/exhibitions/notes-from-the-ether.html

光耀时代在未来

（11时－20时，至24日，巴西班让路25号，免费）

虚拟制作和动漫公司X3D Studio筹办，融合虚拟制作、人工智能、生成艺术、建筑、雕塑艺术、电影和音乐以营造多感官的体验之旅，从而缅怀李光耀和建国一代的贡献，面向未来。适合13岁以上孩童。

网址：www.nowisnotthetime.sg（预订时间）

【其他】

牛车水欢庆中秋

◆美食坊（14时—22时，至29日，史密斯街）

◆舞台表演（19时—21时，22日及23日，牛车水广场）

◆市集（10时—22时，10月14日，珍珠坊前的广场）

◆中秋节灯饰（19时—午夜12时，10月14日，新桥路、余东璇街、桥南路、克洛士街上段）

网址：www.facebook.com/chinatown.festivals