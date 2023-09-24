【今天看什么】

互动展览“逐梦的勇气—樟宜机场的故事”

@Cloud9 Piazza，星耀樟宜五楼（全天，至30日，免费）

配合已故建国总理李光耀百年冥诞，星耀樟宜设置互动展览，让民众免费一览李光耀与本地航空史的重要片段。展览分为六个互动区，展示一些鲜为人知的档案内容，一览我国航空业从1970年代发展至今的历史，以及往后的重大发展。

网址：www.facebook.com/changiairport

光耀时代在未来

（11时－20时，最后一天，巴西班让路25号，免费）

虚拟制作和动漫公司X3D Studio筹办，融合虚拟制作、人工智能、生成艺术、建筑、雕塑艺术、电影和音乐以营造多感官的体验之旅，从而缅怀李光耀和建国一代的贡献，面向未来。适合13岁以上孩童。

网址：www.nowisnotthetime.sg（预定时间）

虚实相生之境：AI与艺术的碰撞

@滨海湾金沙艺术科学博物馆（10时－19时，最后一天，门票：6元）

汇聚了20名艺术家在全新领域探索艺术创作如何展现不断变化的时代，而这个多变的时代预示着艺术、文化和技术无缝融合的未来景象。

网址：zh.marinabaysands.com/museum/exhibitions/notes-from-the-ether.html

李绫瑄：无尽的游戏

@新加坡美术馆＠丹戎巴葛分销园展馆，第一展厅（10时－19时，最后一天，新加坡公民和永久居民入场免费）

展厅全白房间的墙壁一角挂着一张小画，而后观众可走入黑白线条绘成的隧道空间，感受每一步的焦虑不安，尽头的漆黑中有个白洞穴，构成美术馆委约创作的《神圣的游戏》（2023）。

网址：www.singaporeartmuseum.sg

剩余物和再混合

@新加坡美术馆＠丹戎巴葛分销园展馆，第一展厅／勿拉士峇沙路和奎因街的围板（10时－19时，最后一天，新加坡公民和永久居民入场免费）

六位以新加坡为基地的艺术家联合呈献，主要探讨历史遗迹对现代生活的影响，以及新科技对我们感知世界产生的作用。

网址：www.singaporeartmuseum.sg

录像装置《太阳工厂》

@新加坡美术馆＠丹戎巴葛分销园展馆，第二展厅（10时－19时，最后一天，新加坡公民和永久居民入场免费）

德国知名艺术家黑特·史德耶尔（Hito Steyerl）的录像装置，探讨当代媒体传播的各种影像如何影响现实世界。屏幕上，YouTube舞蹈视频、无人机侦察画面、电动游戏、虚构的新闻片段以及学潮的纪录片段融合在一起，真假难辨。

网址：www.singaporeartmuseum.sg

五湖四海同心义：早期华社互助组织

@晚晴园—孙中山南洋纪念馆（10时－17时（星期一休息），至12月10日，免费）

晚晴园—孙中山南洋纪念馆与柏克莱加州大学东亚图书馆联办，展示新加坡与旧金山早期华人互助组织的发展史，追溯它们在19世纪至20世纪间的起起落落。

网址：sysnmh.org.sg/ch/whats-on/exhibitions/connections-across-oceans

【其他】

莲山双林寺中秋庆典“千灯焕彩，万众同欢”

@双林寺，惹兰大巴窑184号（18时30分－22时，26日至10月1日，免费）

展示造型别致的中秋彩灯和灯饰，还有多元民族舞蹈、戏曲、梅花桩舞狮、猜灯谜、残疾人士乐队演唱等表演节目。

网址：www.facebook.com/lianshanshuanglinmonastery