【讲座】

独余不觉春——品读孟郊

（20时—22时，25日，新加坡宗乡总会二楼讲堂，大巴窑2巷，收费：15元）

海南会馆文教部主办，随笔南洋网联合创办人邹璐主讲。

电话：85187659（报名）

【展览】

确认身份：人工智能引起的身份认同与真实性考验

（10时—17时，至明年2月15日，新加坡美术馆＠丹戎巴葛分销园展馆，三楼07号，免费）

探讨流行文化与新兴科技之间，身份认同、主导权与真实性之间爱恨交织的关系。

网址：bit.ly/SAM-ProofOfPersonhood

王雅瑞个展：“新加坡城市风情”

（至30日，滨海宾乐雅酒店（PARKROYAL on Beach Rd），免费）

海之韵画廊主办，展出王雅瑞在新加坡以街景为主的水彩写生画作。

电话：96385958

颜明正个展：“至言去言”

（9时30分—18时30分，至30日，大华银行画廊，大华银行第一大厦，莱佛士坊，免费）

展出17张最新创作，通过水彩画意或结合书法，传达影响画家一生的名言箴言。

国庆美术展

（11时—18时，至30日，古楼画室展厅，直落古楼J巷91号，免费）

展出超过百件本地旅居法国巴黎多元艺术家沈练发50年來的作品及装饰艺术。

古普塔充气艺术装置

（10时—19时，至明年3月31日，国家美术馆，五楼黄廷方屋顶花园，免费）

深入探讨人类行为中固有的有趣矛盾，质疑和反思复杂的地缘政治斗争、社会冲突和个人心理中的内部对话。

网址：www.nationalgallery.sg

生入其境：探索我们生物世界的奥妙

（10时—19时，至10月29日，滨海湾金沙艺术科学博物馆，门票：成人21元、儿童17元）

艺术科学博物馆与BASE Entertainment Asia联办，一场刺激多重感官的沉浸式展览，带领访客踏入地球生态系统的腹地。人人都可化身探险家，横跨七种自然环境，踏上一场难忘的冒险之旅。

网址：www.marinabaysands.com/museum/exhibitions/sensory-odyssey.html

钟四宾回顾展

（12时—19时，至10月1日，Artspace@Helutrans艺术空间，一楼05号，丹戎巴葛分销园，岌巴路39号，免费）

集菁艺社主办，汇集多名藏家超过110件藏品，按创作年代分成九个主题展出，结合古典宋画、西洋画，以及南洋风水墨风格。

网址：artcommune.com.sg/cheongsoopieng-aretrospective