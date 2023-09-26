【演出】

“先辈的歌”音乐会

（19时30分，28日，滨海艺术中心音乐室（Esplanade Recital Studio），门票：28、38元）

Lirica Arts呈现，以方言闽南语、客家话、粤语等所创作的艺术歌曲，也结合本地地方戏歌仔戏与粤剧的旋律跟色彩。

网址：sistic.com.sg/events/song0923（购票）

舞剧《咏春》

（19时30分，28日至30日，滨海艺术中心剧院，门票：88－258元）

深圳歌剧舞剧院呈献，电影里“叶师傅”远赴他乡，怀抱“咏春堂”牌匾踏入群雄林立的武馆街，只为开咏春的一扇门

网址：sistic.com.sg/events/wingchun0923（购票）

【讲座】

无声诗里画何如——宋画系列分享之三：《仙女乘鸾图》与《仙山楼阁图》

（20时－21时30分，28日，Zoom，免费）

文图学会主办，雷璐灿主持，郭一和邹海萍主讲，分享《仙女乘鸾图》和《仙山楼阁图》两幅作品，同时探讨宋元时期道教“长生”概念的转变和实践路径。

网址：forms.gle/NaTsR4eyxGT4gnqUA（报名）

【展览】

钟四宾回顾展

（12时－19时，至10月1日，Artspace@Helutrans艺术空间，一楼05号，丹戎巴葛分销园，岌巴路39号，免费）

集菁艺社主办，汇集多名藏家超过110件藏品，按创作年代分成九个主题展出，结合古典宋画、西洋画，以及南洋风水墨风格。

网址：artcommune.com.sg/cheongsoopieng-aretrospective

生入其境：探索我们生物世界的奥妙

（10时 - 19时，至10月29日，滨海湾金沙艺术科学博物馆，门票：成人21元、儿童17元）

艺术科学博物馆与BASE Entertainment Asia联办，一场刺激多重感官的沉浸式展览，带领访客踏入地球生态系统的腹地。人人都可化身探险家，横跨七种自然环境，踏上一场难忘的冒险之旅。

网址：www.marinabaysands.com/museum/exhibitions/sensory-odyssey.html

“爱与思念之旅”特展

（10时－19时，长期展览，二楼吴声梓展厅，国家博物馆，史丹福路，新加坡公民和永久居民入场免费）

展出新加坡第一任驻扎官威廉·法夸尔（William Farquhar）的19世纪自然图集水彩画收藏，结合马来人的班顿诗（Pantun）、古典文学和爱情民谣，组成的特展，对自然历史有了全新的抒情视角。

电话：63323659；网址：www.nhb.gov.sg/nationalmuseum