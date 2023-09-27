【演出】

舞蹈《月兔》（★新活动）

（19时、20时15分，29日及30日，义顺池塘公园步道（Yishun Pond Park Promenade），免费）

在作曲家吴多才的编曲下，本地管弦与敲击乐团“回响”（Reverberance），配合化生艺术团的舞蹈演出，呈献一段温和的交响乐曲。

月满市区合家FUN 2023：“古月照今城”音乐会（★新活动）

（19时30分，29日，新加坡华乐团音乐厅，门票：20、40、60、80元）

新加坡华乐团与新加坡华族文化中心联办，乐团首席指挥郭勇德执棒。

网址：sistic.com.sg/events/moon0923（购票）

引录剧场“I AM ___”（★新活动）

（19时30分（30日及10月1日增场15时），29日至10月1日，月眠艺术中心（Goodman Arts Centre），门票：30元）

“The r10t Crew”呈献，透过叙事揭示边缘群体在成长经历中面对的严峻现状和挑战，也牵引出对身份认同和坚韧品质的思考。

网址：eventbrite.sg/o/the-r10t-crew-70078498513（购票）

【讲座】

陪你看报纸

（15时30分－16时30分，每周四，大巴窑公共图书馆3楼节目室，大巴窑中路，免费）

《联合早报》主办，华文媒体集团组成义工团队为您讲解上周社会焦点、时事动态、娱乐生活情报等新闻。

网址：go.gov.sg/lhzbtoyl（报名）

【展览】

端蒙世纪文物展（★新活动）

（10时－17时（30日18时30分结束），29日至10月1日，醉花林俱乐部4楼展览厅，庆利路190号，免费）

端蒙校友会主办，展示端蒙校史、校友会史、殿堂书画和总校与分校的校园生活。

网址：www.facebook.com/groups/1010214125785183

生入其境：探索我们生物世界的奥妙

（10时—19时，至10月29日，滨海湾金沙艺术科学博物馆，门票：成人21元、儿童17元）

艺术科学博物馆与BASE Entertainment Asia联办，一场刺激多重感官的沉浸式展览，带领访客踏入地球生态系统的腹地。人人都可化身探险家，横跨七种自然环境，踏上一场难忘的冒险之旅。

网址：www.marinabaysands.com/museum/exhibitions/sensory-odyssey.html

古普塔充气艺术装置

（10时－19时，至明年3月31日，国家美术馆，5楼黄廷方屋顶花园，免费）

深入探讨人类行为中固有的有趣矛盾，质疑和反思地缘政治斗争的复杂性，社会冲突和个人心理中的内部对话。

网址：www.nationalgallery.sg