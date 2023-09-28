【演出】



月满市区合家FUN 2023：“古月照今城”音乐会

（19时30分，29日，新加坡华乐团音乐厅，门票：20元、40元、60元、80元）

新加坡华乐团与新加坡华族文化中心联办，乐团首席指挥郭勇德执棒。

网址：sistic.com.sg/events/moon0923（购票）

情满中秋 民歌名曲音乐会

（18时30分－21时，30日，喜耀文化学会，顺利工业园第61座6楼26号，加基武吉1道，免费）

喜耀文化学会和公用事业局俱乐部华乐团联办。

电话：68421123（报名）／网址： www.xiyaoculture.org

【讲座】

画中家具与古人家居：古代家居用器·【帐枕屏几／香炉与香料】

（14时－17时，30日，福康宁中心1楼，费用：20元（会员）、30元（公众））

中华陶瓷学会主办，陈家紫主讲，认识古时的家具样式，寻找古人的家居理念，品味古日的情趣与讲究。

电邮：sccsa@yahoo.com（询问）

《北漂台湾：马来西亚人跨境台湾的流转记忆》分享会

（15时－16时30分，30日，城市书房，The Modules，3楼02号，如切路387号，免费）

城市书房主办，作者杜晋轩主讲，讲述马来西亚华人在台湾的故事外，也会触及部分新加坡华人在台湾的事迹。

网址：forms.gle/WeZAJEDLyNwu2F1w9（报名）

《李光耀思想解读与探究》新书分享会

（15时－17时，30日，同徳书报社中山先生纪念堂，广东民路53号，免费）

同徳书报社主办，湛𠄘宪主持，作者蔡裕林主讲。

电话：62213821

【展览】

端蒙世纪文物展

（10时－17时（30日18时30分结束），29日至10月1日，醉花林俱乐部4楼展览厅，庆利路190号，免费）

端蒙校友会主办，展示端蒙校史，校友会史，殿堂书画和总校与分校的校园生活。

网址：www.facebook.com/groups/1010214125785183

“驻村双人档”展览

（星期三至日：11时－18时，至10月15日，吉门营房，洛克路（Lock Rd）7号，1楼07号，免费）

The Institutum主办，展出文化奖得主李文的纸本粉笔蓝人绘画及黄汉冲的作品。

户外艺术装置：胖哒幼庆中秋

（10时－21时，至10月1日，晚晴园—孙中山南洋纪念馆，免费）

晚晴园、52TOYS、世界自然基金会新加坡分会共同推出一对大熊猫灯笼装置。灯笼也代表着对过去和现今保育工作的认可，并庆祝大熊猫在世界自然保护联盟濒危物种红色名录中，从濒危等级降级为易危等级。

网址：www.sysnmh.org.sg/ch/whats-on/events/wan-qing-mid-autumn-festival-2023