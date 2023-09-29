【演出】



系列电影（印度）赏析会：《一个母亲的复仇》

（19时，9月30日，新加坡华族戏曲博物馆，金皇商业大厦2楼38号，惹兰苏丹，免费）

电话：97506666（报名）

精细集：《胡 • 说》音乐会

（19时30分，10月1日，滨海艺术中心音乐室，门票：28元）

鼎艺团呈献，演绎多首经典的胡琴重奏，通过精湛的演奏技巧、精细的演绎追求，让观众沉浸在胡琴的魅力中。

网址：sistic.com.sg/events/hu1023（购票）

英语音乐剧《与朱丽叶》

（星期四到星期六：20时（星期六增演14时），星期日：13时、18时30分，至10月15日，金沙剧院，门票：68元至238元，Advisory 16岁）

以反转手法重构经典，假设罗密欧与朱丽叶二人起死回生，而罗密欧其实是个花花公子，朱丽叶该如何面对爱情这个命题。

网址：sistic.com/events/julietmusical1023（购票）

【讲座】

导读《吴式太极拳》

（14时—15时30分，10月1日，淡滨尼区域图书馆6楼节目区，免费）

太极读书会主办，武术哲学家刘一龙博士主讲。

网址：www.go.gov.sg/taiji-readingclub（报名）

郭林气功是我癌过天晴之道

（14时—16时，10月1日，轻安村慈善与教育基金会，阿裕尼弯第106座，1楼205号，免费）

生命绿洲保健中心郭林抗癌气功及灵气导师示范与分享。

电话：67498509／97264563

【展览】



户外艺术装置：胖哒幼庆中秋

（10时—21时，至10月1日，晚晴园—孙中山南洋纪念馆，免费）

晚晴园、52TOYS、世界自然基金会新加坡分会共同推出一对大熊猫灯笼装置。灯笼也代表着对过去和现今保育工作的认可，并庆祝大熊猫在世界自然保护联盟濒危物种红色名录中，从濒危等级降级为易危等级。

网址：www.sysnmh.org.sg/ch/whats-on/events/wan-qing-mid-autumn-festival-2023

【其他】



月满市区合家FUN 2023

（新加坡大会堂和新加坡华族文化中心，至10月1日，免费（部分活动付费））

新加坡华族文化中心与新加坡华乐团联办，逛主题市集、品尝餐车的美味佳肴、提灯笼游行、一起看星星、听故事，以及体验更多精彩活动。

网址：festivefever.singaporeccc.org.sg/mid-autumn/zh-hans/familyfun/

牛车水欢庆中秋

◆美食坊（14时—22时，最后一天，史密斯街）

◆市集（10时—22时，至10月14日，珍珠坊前的广场）

◆中秋节灯饰（19时—午夜12时，至10月14日，新桥路、余东璇街、桥南路、克洛士街上段）

网址：www.facebook.com/chinatown.festivals