UltraLuxe珠宝展汇集逾百高端品牌

中国品牌储粹宫，是以东方艺术为灵感的宫廷珠宝世家。（主办方提供）

新加坡UltraLuxe珠宝节是一场专注于展示独立设计师和标志性珠宝、手表、时尚及生活品牌的小众奢侈品盛会。它为收藏家、设计师和鉴赏家提供了交流机会。今年，UltraLuxe珠宝节预计将迎来1万名参观者及1000万美元的销售总额。

本年度的UltraLuxe珠宝节举办时间为10月13日至22日，共分四场主要展览：Jeweluxe、Advocacy、Homme和新加坡腕表博览会，参观者可在展览中看到100多个国际知名品牌和新加坡独立小众品牌。

三展会在义安城广场举行

Jeweluxe、Advocacy、Homme三场展览将在乌节路的义安城广场举办。Jeweluxe是本次展览的主打，将展出来自印度、中国、美国、澳大利亚、意大利、泰国、新加坡等60多家世界顶级珠宝品牌和设计师的最新和最具代表性珠宝作品。Homme是专为现代绅士打造的体验式展览兼社交空间，供他们探索和发现时尚品牌背后的故事，凸显他们的审美、精致和智慧的生活方式。Advocacy集合一些超小众品牌，重点在于强调一种回馈文化，和自然生态与可持续理念。

另外，新加坡腕表博览会也将首次移师圣淘沙名胜世界逸濠酒店 （Equarius Hotel）宴会厅举行，展期为10月18日至21日。展会将激发来自世界各独立制表师的创作灵感，成为百达翡丽、劳力士等古董手表的“收藏家博物馆”，手表收藏家、零售商和行业专才将齐聚一堂，在盛会交流他们对手表收藏的热情。