【讲座】

打开影像——一起认识“蒙太奇”

（15时－17时，9月30日，友谊书斋，百胜楼2楼15号，收费：公众40元；会员——学生20元 、成人30元）

文图学会与友谊书斋联办，李逸主讲，认识影像制作的基本概念，打开影像作品内部的幽微精妙之处，掌握影像制作的基本方法和创作思维。网址：https://yuyi.com.sg/products/event-230930（报名）

《野渡无人舟自横——品读韦应物》

（20时－22时，10月2日，新加坡宗乡总会二楼讲堂，大巴窑2巷，收费：15元）

海南会馆文教部主办，随笔南洋网联合创办人邹璐主讲。电话：85187659／85187659；电邮：clhp.program@gmail.com（报名）

【展览】

互动展览“逐梦的勇气—樟宜机场的故事”

（全天，最后一天，Cloud9 Piazza，星耀樟宜5楼，免费）

配合建国总理李光耀百年冥诞，星耀樟宜设置互动展览，让民众免费一览李光耀与本地航空史的重要片段。展览分为六个互动区，展示一些鲜为人知的档案内容，一览我国航空业从1970年代发展至今的历史，以及往后的重大发展。网址：www.facebook.com/changiairport

塑造分离：木韵多姿——约瑟夫·麦纳利修士与许铁生合展

（11时－18时，最后一天，艺议艺术顾问画廊@丹戎巴葛分销园，岌巴路39号，2楼01号，免费）

展出16件木雕，探索对雕塑创作的执着，不同风格之间的对话。电邮：info@artagendasea.org

嘿，篆刻还可这样玩！：啸涛印人展

（10时－19时（10月1日17时结束），至10月1日，新加坡管理大学经济学院1楼deSuantio画廊，史丹福路，免费）

展出30多名啸涛印人逾300件篆刻作品。

梵高：沉浸式体验（Van Gogh: The Immersive Experience）

（不同时间，至10月1日，圣淘沙名胜世界（B1 Forum），门票：成人24元，儿童15元）

H&B、Exhibition Hub、Fever和圣淘沙名胜世界联办，最大的卖点是沉浸室，通过360度的数码艺术，荷兰大画家梵高逾300件画作从地板延伸到天花板，使访客身临其境，进入梵高的艺术世界。在巨大屏幕的数码投影下，讲述梵高艺术风格形成的故事。网址：vangoghexpo.com/singapore（购票）

生入其境：探索我们生物世界的奥妙

（10时－19时，至10月29日，滨海湾金沙艺术科学博物馆，门票：成人21元、儿童17元）

艺术科学博物馆与BASE Entertainment Asia联办，一场刺激多重感官的沉浸式展览，带领访客踏入地球生态系统的腹地。人人都可化身探险家，横跨七种自然环境，踏上一场难忘的冒险之旅。网址：www.marinabaysands.com/museum/exhibitions/sensory-odyssey.html