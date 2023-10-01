【今天听什么】

野渡无人舟自横---品读韦应物

@新加坡宗乡总会二楼讲堂，大巴窑2巷（20时－22时，10月2日，收费：15元）

海南会馆文教部主办，随笔南洋网联合创办人邹璐主讲。

电话：85187659／85187659；电邮：clhp.program@gmail.com（报名）

皮肤会说话——《所有的表面，都是功夫》新书分享会

@友联书局，百胜楼三楼01号（14时－16时，10月3日，免费）

友联书局主办，作者袁上雯医师主讲。

电话：63380696

【今天看什么】

“彩墨之线”林子平个展

@林子平艺术之家，Oxley Bizhub，三楼29/30号，乌美路61号（星期二至日：11时－18时，至10月29日，免费）

展出书法融入色彩连成的抽象画。

户外艺术装置：胖哒幼庆中秋

@晚晴园—孙中山南洋纪念馆（10时－21时，最后一天，免费）

晚晴园、52TOYS、世界自然基金会新加坡分会共同推出一对大熊猫灯笼装置。灯笼也代表着对过去和现今保育工作的认可，并庆祝大熊猫在世界自然保护联盟濒危物种红色名录中，从濒危等级降级为易危等级。

网址：www.sysnmh.org.sg/ch/whats-on/events/wan-qing-mid-autumn-festival-2023

钟四宾回顾展

@Artspace@Helutrans艺术空间，一楼05号，丹戎巴葛分销园，岌巴路39号（12时－19时，最后一天，免费）

集菁艺社主办，汇集多名藏家的超过110件藏品，按创作年代分成九个主题展出，结合古典宋画、西洋画，以及南洋风水墨风格。

网址：www.artcommune.com.sg/cheongsoopieng-aretrospective

梵高：沉浸式体验（Van Gogh: The Immersive Experience）

@（不同时间，最后一天，圣淘沙名胜世界（B1 Forum），门票：成人24元，儿童15元）

H&B、Exhibition Hub、Fever和圣淘沙名胜世界联办，最大的卖点是沉浸室，通过360度的数码艺术，荷兰大画家梵高逾300件画作从地板延伸到天花板，使访客身临其境，进入梵高的艺术世界。在巨大屏幕的数码投影下，讲述梵高艺术风格形成的故事。

网址：vangoghexpo.com/singapore（购票）

【其他】

第一届“新加坡福建南安文化节”

@南安会馆，莫罕默苏丹路30号（11时－21时，至10月8日，免费）

新加坡南安会馆举办，活动包括各类题材的讲座和传统文化表演；特辟的文化廊则提供包括指画、泥塑、剪纸、茶艺、书法等文化体验；大厦外的美食街，有各种令人垂涎的南安美食；水廊头凤山寺也有一系列导览活动。

网址：www.lamann.org/lamannfest2023

莲山双林寺中秋庆典“千灯焕彩，万众同欢”

@双林寺，惹兰大巴窑184号（18时30分－22时，最后一天，免费）

展示造型别致的中秋彩灯和灯饰，还有多元民族舞蹈、戏曲、梅花桩舞狮、猜灯谜、残障人士乐队等表演节目。

网址：www.facebook.com/lianshanshuanglinmonastery