【讲座】

知识教育与全人教育——探索新加坡教育的平衡点

（14时，10月4日，南安会馆李光前堂，莫罕默苏丹路30号，免费）

南安会馆与南洋孔教会联办，南洋孔教会会长王国华主讲，探讨新加坡教育体系的竞争性以及孩子们该如何从中取得平衡。

网址：reurl.cc/9RzpA8（报名）

【展览】

生入其境：探索我们生物世界的奥妙

（10时—19时，至29日，滨海湾金沙艺术科学博物馆，门票：成人21元、儿童17元）

艺术科学博物馆与BASE Entertainment Asia联办，一场刺激多重感官的沉浸式展览，带领访客踏入地球生态系统的腹地。人人都可化身探险家，横跨七种自然环境，踏上一场难忘的冒险之旅。

网址：www.marinabaysands.com/museum/exhibitions/sensory-odyssey.html

新加坡国家美术馆儿童双年展

（10时—19时，至明年3月31日，国家美术馆，圣安德烈路，免费）

通过国内外艺术家的11件装置，理解作品的四大核心价值观（关心、协作、想象和尊重），从而想象更美好的未来。

网址：www.childrensbiennale.com

国家美术馆

（10时—19时（星期五21时结束），圣安德烈路，新加坡公民和永久居民入场免费）

“刘国松：实验悟道”个展（至11月26日，4楼吴冠中展厅）：展出60件作品，凸出刘国松对现代中华水墨的重大革新，以及他探索实验创作方法的精神。

“看见我，看见你”东南亚早期录像装置展（至明年2月4日，底层义安公司中央大厅展厅）：凸显20世纪八九十年代间，录像艺术在东南亚兴起时的关键时刻。第一部分先展出五件开创性的新版录像装置，融入行为表演与观众互动等元素。

“深入东南亚”第三个群展——被忽略的维度（至明年2月25日）：聚焦于20世纪60年代，成为现代派艺术实验重镇的印度尼西亚万隆，展出四位出身万隆理工学院艺术与设计学院的代表性艺术家的作品。

国土之法：新加坡宪法文献展（长期展览，3楼的大法官办公室，Supreme Court Wing）：展出23份关乎新加坡的开埠、发展、沦陷、光复、自治、与马来西亚合并和分离，最后成为独立自主国家的重要历史文献。这些文献记录着新加坡在历史转捩点时的重要信息，约一半展品首次公开展出。

政府大厦线上展览（“国家美术馆”网站）：通过九个录像故事与口述文档资料，看看这幢建于1929年，见证过新加坡重大社会进程与历史事件的建筑物的前生今世。

“光影记：四位新加坡现代摄影家”线上摄影展（“国家美术馆”网站）：展出独立后的现代摄影家李林、李少林、陈立诚和林光霖的作品。他们利用独特的摄影手法，呈现独立建国之后，迅速变迁中的新加坡风貌。

电话：62717000；网址：www.nationalgallery.sg