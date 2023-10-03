【展览】

怀旧水墨精品展——林子影、潘正培、刘抗、范昌乾

（11时－20时，10月5日至11日，新加坡视觉艺术中心，1楼02号，槟榔路（Penang Rd），免费）

艺汇画廊（Asia Art Collective）主办，展出四位画家生前早期水墨作品50余幅。

电话：62550711／67332155；网址：visualartscentre.sg/event/exhibitions/masterpieces-of-ink-and-calligraphy-exhibition/



生入其境：探索我们生物世界的奥妙

（10时 - 19时，至10月29日，滨海湾金沙艺术科学博物馆，门票：成人21元、儿童17元）

艺术科学博物馆与BASE Entertainment Asia联办，一场刺激多重感官的沉浸式展览，带领访客踏入地球生态系统的腹地。人人都可化身探险家，横跨七种自然环境，踏上一场难忘的冒险之旅。

网址：www.marinabaysands.com/museum/exhibitions/sensory-odyssey.html



吃桌

（9时－22时，10月31日，新加坡华族文化中心9楼及10楼前厅，免费）

深入浅出地讲述本地餐饮业的发展史，并探讨华人宴席如何随着多元文化交流而产生变化，形成新加坡独特且充满活力的饮食文化。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/eating-table/



冰消水涨，城市淹没（Melting Ice, Sinking Cities）

（9时－18时，至明年3月31日，植物园，城市发展绿艺廊（CDL Green Gallery），免费）

城市发展（CDL）、国家公园局及海洋地理杂志（Ocean Geographic）联办，旨在让参观者深入了解南极洲，以及气候变化与海洋、人类和地球健康之间密不可分的联系。

网址：www.nparks.gov.sg/sbg



新加坡国家美术馆儿童双年展

（10时－19时，至明年3月31日，国家美术馆，圣安德烈路，免费）

通过国内外艺术家的11件装置，理解作品的四大核心价值观（关心、协作、想象和尊重），从而想象更美好的未来。

网址：www.childrensbiennale.com



老相机博物馆

（10时－19时30分，长期展览，惹兰克列狄8C号（Jalan Kledek），门票：成人20元、儿童15元）

展出1000种不同类型的相机，从世界最大的相机复制品（the mammoth camera）到最新的数码产品11克相机。还有独特的相机，如手杖式相机、间谍相机、鸽子相机、3D相机和手枪式相机等。还展出稀有摄影作品集，也有世界范围内最初摄影作品的复制品。

电话：62912278；网址：www.vintagecamerasmuseumsg.com