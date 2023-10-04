【演出】

欢喜来唱歌：8星齐聚劲歌舞

（15时－17时，新加坡华族文化中心9楼表演厅／“新加坡华族文化中心”脸书，门票：4元）

新加坡华族文化中心呈献，陈建彬、李佩芬与皓皓主持，内容包括：多位本地艺人演唱经典方言和华语流行歌曲、互动性的问答题和搞笑短剧等。

网址：ticketmaster.sg/activity/detail/23_happysccc（购票）；线上www.facebook.com/singaporechineseculturalcentre

现代科幻寓言剧《八仙变数》

（10月6日和7日：20时（7日增演15时）、8日：15时，10月6日至8日，义安公司剧院@野米，福南中心4楼，门票：35元、45元、55元、65元）

本地九年剧场与台湾兴传奇青年剧场联合呈献，探讨传统艺术和当代戏剧之间的艺术对话，创造这个发生在近未来的现代科幻寓言剧。

网址：sistic.com.sg/events/immortal1023（购票）

【讲座】

陪你看报纸

（15时30分－16时30分，每周四，大巴窑公共图书馆3楼节目室，大巴窑中路，免费）

《联合早报》主办，华文媒体集团组成义工团队为您讲解上周社会焦点、时事动态、娱乐生活情报等新闻。

【展览】

狮岛香江笔墨情书画展

（11时－18时（9日17时结束），10月6日至9日，醉花林俱乐部4楼展厅，庆利路190号，免费）

新加坡狮城书法篆刻会和香港中文大学艺术系系友会联办，展出两地艺术家的书法、中西绘画、篆刻和立体作品100多件。

泥火形色之二——品韵宋元

（10时－18时（每月最后一个星期一闭馆），至11月30日，福康宁中心3楼展厅，免费）

中华陶瓷学会呈献，汇集学会会员们超过180件的私人收藏，展示瓷器在宋朝（960年 - 1279年）和元朝（1279年 - 1368年）年间作为实用器和艺术品的重要作用。

网址：facebook.com/sgsccs

五湖四海同心义：早期华社互助组织

（10时－17时（星期一休息），至12月10日，晚晴园—孙中山南洋纪念馆，免费）

晚晴园—孙中山南洋纪念馆与柏克莱加州大学东亚图书馆联办，展示新加坡与旧金山早期华人互助组织的发展史，追溯它们在19世纪至20世纪间的起起落落。

网址：sysnmh.org.sg/ch/whats-on/exhibitions/connections-across-oceans

古普塔充气艺术装置

（10时－19时，至明年3月31日，国家美术馆，5楼黄廷方屋顶花园，免费）

深入探讨人类行为中固有的有趣矛盾，质疑和反思地缘政治斗争的复杂性，社会冲突和个人心理中的内部对话。

网址：www.nationalgallery.sg