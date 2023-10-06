【演出】

“SG：SW2023我写我的歌”压轴演唱会

（19时，10月7日，新加坡华族文化中心9楼表演厅，门票：18元、25元）

新加坡华族文化中心、新加坡词曲版权协会与海蝶音乐联办，从多首作品脱颖而出的10首优秀作品将角逐最佳歌曲奖、优异作词奖、优异作曲奖、最佳演唱奖、最佳演奏奖、网络投选定夺的最高人气奖和新加坡华族文化中心跨乐奖共七大奖项。

网址：sistic.com.sg/events/sw1023（购票）

万紫千红之咽音会友

（15时—17时，10月8日，新加坡华族文化中心7楼多功能礼堂，免费）

南华潮剧社呈献。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/nam-hwa-blazes-sing-with-friends-3/（报名）

【讲座】

《练就自由》和《食愈生活》新书发布会暨签售活动

（14时—16时，友联书局，百胜楼3楼01号，免费）

友联书局主办，出书人刘畊宏和王婉霏主讲，汇聚两人30多年来在健身领域所积累的知识和经验，以及健康饮食理念与温暖的私房健康营养食谱。

网址：facebook.com/unionbook.com.sg

华为的管理之道对新加坡企业的启发

（10时—11时30分，10月7日，终身学习学院（Lifelong Learning Institute）4楼Room Skydome，友诺士8路，免费）

慧桥管理学院主办，学院董事李志明主讲。

电话：93891616（短信报名）

新书对谈会：对《李光耀思想解读与探究》的多面性思考

（14时—15时30分，10月7日，友联书局，百胜楼3楼01号，免费）

友联书局主办，出书人蔡裕林主讲，肖金喜博士对谈，探讨阅读该书所引发的各种多面性的思考。

网址：reurl.cc/kaqDL3（报名）

【展览】

坐着看画

（11时—18时，至10月9日，ART@Grantral，麦波申君超广场（Grantral Mall@Macpherson），1楼18号，免费）

海之韵画廊主办，要大家有个全新的体验，放慢脚步，坐下，慢慢的享受每一幅作品。

网址：www.facebook.com/artualize/

“21年：一个由多部分组成的故事”特展

（星期一至六：10时—19时，星期日：11时－17时，至10月15日，STPI创意工坊与画廊，罗拔申码头（Robertson Quay）41号，免费）

STPI创意工坊与画廊主办，展出2002年至2022年20多位国内外知名艺术家30多件作品。

网址：https://www.stpi.com.sg/exhibitions/21-years-a-story-in-multiple-parts/

新加坡第二代名家油画作品展

（12时—18时30分，至10月22日，海卉艺苑，雅达辉购物中心（The Adelphi），3楼32号，免费）

展出六位知名艺术家林友权、蔡名智、朱庆光、李文苑、陈楚智和萧学民的油画作品共30幅。

网址：www.facebook.com/haihuiart

