【演出】

万紫千红之咽音会友

（15时—17时，10月8日，新加坡华族文化中心7楼多功能礼堂，免费）

南华潮剧社呈献。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/nam-hwa-blazes-sing-with-friends-3/（报名）

【讲座】

华为的管理之道对新加坡企业的启发

（10时—11时30分，终身学习学院（Lifelong Learning Institute）4楼Room Skydome，友诺士8路，免费）

慧桥管理学院主办，学院董事李志明主讲。

电话：93891616（短信报名）

一红老师讲故事：《不吃菜的卡卡》

(14时—15时，10月8日，友谊书斋，百胜楼2楼15号，免费）

友谊书斋主办，小男生卡卡不爱吃蔬菜水果而便秘，好朋友为了帮助他，以有趣的方式向他介绍了蔬菜水果对身体的益处。

网址：mahayuyi-20231008.eventbrite.com（报名）

【展览】

李瑾《真相之轮廓：现实下的笔触》画展

(10时—18时，至10月8日，新加坡艺术之家第二展厅，免费）

更+当代倾情（Olal’Art）呈献，写实画家李瑾（Angela Lee）的个展中，深入这位年轻艺术家的视觉，穿越时空、社会和人文景观。

坐着看画

（11时—8时，至10月9日，ART@Grantral，麦波申君超广场（Grantral Mall@Macpherson），1楼18号，免费）

海之韵画廊主办，要大家有个全新的体验，放慢脚步，坐下，慢慢地享受每一幅作品。

网址：www.facebook.com/artualize/

“21年：一个由多个部分组成的故事”特展

（星期一至六：10时—19时，星期日：11时－17时，至10月15日，STPI创意工坊与画廊，罗拔申码头（Robertson Quay）41号，免费）

STPI创意工坊与画廊主办，展出2002年至2022年20多位国内外知名艺术家30多件作品。

网址：bit.ly/STPI-21stAnniversary

第一届“新加坡福建南安文化节”

（11时—21时，至10月8日，南安会馆，莫罕默苏丹路30号，免费）

新加坡南安会馆举办，活动包括各类题材的讲座和传统文化表演；特辟的文化廊则提供包括指画、泥塑、剪纸、茶艺、书法等文化体验；大厦外的美食街，有各种令人垂涎的南安美食；水廊头凤山寺也有一系列导览活动。

网址：www.lamann.org/lamannfest2023