【今天听什么】

朝鲜内战爆发，美军参战

@新加坡宗乡总会二楼讲堂，大巴窑2巷（20时－22时，9日，收费：15元）

海南会馆文教部主办，随笔南洋网联合创办人李叶明主讲。

电话：85181793、85187659／电邮：clhp.program@gmail.com（报名）

【今天看什么】



现代科幻寓言剧《八仙变数》

@义安公司剧院@野米，福南中心四楼（15时，最后一天，门票：35元、45元、55元、65元）

本地九年剧场与台湾兴传奇青年剧场联合呈献，探讨传统艺术和当代戏剧之间的艺术对话，创造这个发生在近未来的现代科幻寓言剧。

网址：sistic.com.sg/events/immortal1023（购票）

坐着看画

@ART@Grantral，麦波申君超广场（Grantral Mall@Macpherson），一楼18号（11时－18时，至9日，免费）

海之韵画廊主办，要大家有个全新的体验，放慢脚步，坐下，慢慢享受每一幅作品。

网址：www.facebook.com/artualize/

新加坡第二代名家油画作品展

@海卉艺苑，雅达辉购物中心 （The Adelphi），三楼32号（12时－18时30分，至22日，免费）

展出六名艺术家林友权、蔡名智、朱庆光、李文苑、陈楚智和萧学民的油画作品共30幅。

网址：www.facebook.com/haihuiart

国家美术馆

@圣安德烈路（10时－19时（星期五21时结束），新加坡公民和永久居民入场免费）

◆“刘国松：实验悟道”个展（至11月26日，四楼吴冠中展厅）：展出60件作品，突出刘国松对现代中华水墨的重大革新，以及他探索实验创作方法的精神。

◆“看见我，看见你” 东南亚早期录像装置展（至明年2月4日，底层义安公司中央大厅展厅）：突显20世纪八九十年代间录像艺术在东南亚兴起时的关键时刻。第一部分展出五件开创性录像装置的新版，融入行为表演与观众互动等元素。

◆“深入东南亚”第三个群展——被忽略的维度（至明年2月25日）：聚焦于20世纪60年代，成为现代派艺术实验重镇的印度尼西亚万隆，展出四名出身万隆理工学院艺术与设计学院的代表性艺术家的作品。

电话：62717000；网址：www.nationalgallery.sg

泥火形色之二——品韵宋元

@福康宁中心三楼展厅（10时－18时（每月最后一个星期一闭馆），至11月30日，免费）

中华陶瓷学会呈献，汇集学会会员超过180件的私人收藏，展示瓷器在宋朝（960年 - 1279年）和元朝（1279年 - 1368年）年间作为实用器和艺术品的重要作用。

网址：facebook.com/sgsccs

【其他】



第一届 “新加坡福建南安文化节”

@南安会馆，莫罕默苏丹路30号（11时－21时，最后一天，免费）

新加坡南安会馆举办，活动包括各类题材的讲座和传统文化表演；特辟的文化廊则提供包括指画、泥塑、剪纸、茶艺、书法等文化体验；大厦外的美食街，有各种令人垂涎的南安美食；水廊头凤山寺也有一系列导览活动。

网址：www.lamann.org/lamannfest2023