【演出】

英语音乐剧《与朱丽叶》（Advisory 16）

（星期四至星期六：20时（星期六增演14时），星期天：13时、18时30分，至15日，金沙剧院，门票：68元－238元）

以反转手法重构经典，假设罗密欧与朱丽叶二人起死回生，而罗密欧其实是个花花公子，朱丽叶该如何面对爱情这个命题。

网址：sistic.com/events/julietmusical1023（购票）

【讲座】

艺术治疗工作坊

（20时—22时，9日，红山巷82号，1楼69号，免费）

红山巷主办，开放给所有失去父母亲的看护者。

网址：forms.gle/1jUnjTKkDNjnMREi6（报名）

【展览】

无相之相

（11时—18时，至31日，海之韵画廊，麦波申君超广场（Grantral Mall@Macpherson），1楼11号，免费）

展出本地画家黄奕泉的16件抽象作品。

网址：www.facebook.com/artualize/

狮岛香江笔墨情书画展

（11时—17时，最后一天，醉花林俱乐部4楼展厅，庆利路190号，免费）

新加坡狮城书法篆刻会和香港中文大学艺术系系友会联办，展出两地艺术家的书法、中西绘画、篆刻和立体作品100多件。

国家美术馆

（10时—19时（星期五21时结束），圣安德烈路，新加坡公民和永久居民入场免费）

“刘国松：实验悟道”个展（至11月26日，4楼吴冠中展厅）：展出60件作品，凸出刘国松对现代中华水墨的重大革新，以及他探索实验创作方法的精神。

“看见我，看见你”东南亚早期录像装置展（至明年2月4日，底层义安公司中央大厅展厅）：突显20世纪八九十年代间录像艺术在东南亚兴起时的关键时刻。第一部分先展出五件开创性录像装置的新版，融入行为表演与观众互动等元素。

“深入东南亚”第三个群展——被忽略的维度（至明年2月25日）：聚焦于20世纪60年代，成为现代派艺术实验重镇的印度尼西亚万隆，展出四位出身万隆理工学院艺术与设计学院的代表性艺术家的作品。

电话：62717000；网址：www.nationalgallery.sg

泥火形色之二——品韵宋元

（10时—18时（每月最后一个星期一闭馆），至11月30日，福康宁中心3楼展厅，免费）

中华陶瓷学会呈献，汇集学会会员们超过180件的私人收藏，展示瓷器在宋朝（960年—1279年）和元朝（1279年—1368年）年间作为实用器和艺术品的重要作用。

网址：facebook.com/sgsccs

确认身份：人工智能引起身份认同与真实性考验

（10时—17时，至明年2月15日，新加坡美术馆@丹戎巴葛分销园展馆，3楼07号，免费）

探讨流行文化与新兴科技之间，身份认同、主导权与真实性之间爱恨交织的关系。

网址：bit.ly/SAM-ProofOfPersonhood