【讲座】

导读李茀民著《诗书礼乐》

（19时30分－21时30分，12日，新智文教读书会会所，沈氏道中心二楼05号，沈氏道540号，收费：会员免费，非会员5元）

新智文教读书会主办，洪碧霞主持，陈雪芳导读。

电话：88508265（WhatsApp附上中英文姓名）

【展览】

游历狮城：体验19世纪至今的新加坡

（10时－19时，至明年2月25日，国家博物馆，一楼展厅，史丹福路，公民及永久居民免费）

通过多样的感官体验，让访客一览新加坡的昔日风貌。

网址：www.nhb.gov.sg/nationalmuseum/our-exhibitions/exhibition-list/now-boarding

怀旧水墨精品展

（11时－20时，至11日，新加坡视觉艺术中心，一楼02号，槟榔路（Penang Rd），免费）艺汇画廊（Asia Art Collective）主办，展出四位画家林子影、潘正培、刘抗、范昌乾生前早期水墨作品50余幅。

电话：62550711／67332155；

网址：visualartscentre.sg/event/exhibitions/masterpieces-of-ink-and-calligraphy-exhibition/

驻村双人档

（星期三至日：11时－18时，至15日，吉门营房，洛克路（Lock Rd）7号，一楼07号，免费）

The Institutum主办，展出文化奖得主李文的纸本粉笔蓝人绘画及黄汉冲的作品。

泥火形色之二——品韵宋元

（10时－18时（每月最后一个星期一闭馆），至11月30日，福康宁中心三楼展厅，免费）

中华陶瓷学会呈献，汇集学会会员们超过180件的私人收藏，展示瓷器在宋朝（960年 - 1279年）和元朝（1279年 - 1368年）年间作为实用器和艺术品的重要作用。

网址：facebook.com/sgsccs

五湖四海同心义：早期华社互助组织

（10时－17时（星期一休息），至12月10日，晚晴园—孙中山南洋纪念馆，免费）

晚晴园—孙中山南洋纪念馆与柏克莱加州大学东亚图书馆联办，展示新加坡与旧金山早期华人互助组织的发展史，追溯它们在19世纪至20世纪间的起起落落。

网址：sysnmh.org.sg/ch/whats-on/exhibitions/connections-across-oceans

古普塔充气艺术装置

（10时－19时，至明年3月31日，国家美术馆，五楼黄廷方屋顶花园，免费）

深入探讨人类行为中固有的有趣矛盾，质疑和反思地缘政治斗争的复杂性，社会冲突和个人心理中的内部对话。

网址：www.nationalgallery.sg