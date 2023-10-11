【演出】

午餐音乐会

（12时30分—14时30分，13日，亚洲文明博物馆，River Room，免费）

国大杨秀桃音乐学院呈献

网址：acmltcchamber13oct.peatix.com（索票）



舞蹈焦点（da:ns focus）：双舞作“13&14”

(13和14日：19时30分／ 15日：15时，至15日，滨海艺术中心，新电信水滨剧院，门票：35、55元）

中国陶身体剧场呈献

网址：www.sistic.com.sg/events/13141023



舞蹈焦点（da:ns focus）：纰漏（Lapse）

（13日：19时30分／ 14和15日：15时，至15日，滨海艺术中心，另艺聚场（Annexe Studio），门票：20元）

印尼视觉和表演艺术家麦拉蒂首演《纰漏》，这是一部由印尼、台湾两地舞者与新加坡合作表演的舞蹈新作。

网址：www.sistic.com.sg/events/lapse1023



舞蹈焦点（da:ns focus）：舞祭（Mali Bucha: Dance Offering）

(13日：21时／ 14日：19时30分／ 15日：15时，至15日，滨海艺术中心剧院工作室，门票：30元）

孔坎与泰国皮歇·克朗淳舞团（Pichet Klunchun Dance Company）联合呈献

网址：www.sistic.com.sg/events/mali1023



新加坡弗朗明哥节：《时光回眸》（Reflections of Time）

（20时，13日，滨海艺术中心音乐室（Esplanade Recital Studio），门票：38元）

本地团体Flamenco Sin Fronteras主办，讲述一个人穿越生死境界的故事。

网址：www.sistic.com.sg/events/flamenco1023（购票）

【讲座】

一红老师讲故事：绣珠鞋

(19时30分—20时，13日，Zoom，免费）

透过线上多媒体互动讲故事的方式，给小朋友带来欢乐。欢迎家长陪同三岁至九岁的小朋友参加。

网址：go.gov.sg/onered-storytelling（报名）

【展览】

老相机博物馆

（10时—19时30分，长期展览，惹兰克列狄8C号（Jalan Kledek），门票：20元（成人）、15元（儿童））

展出1000种不同类型的相机，从世界最大的相机复制品（the mammoth camera）到最新的数码产品11克相机。还有独特的相机，如手杖式相机、间谍相机、鸽子相机、3D相机和手枪式相机等。还展出稀有摄影作品集，以及世界最初摄影作品的复制品。

电话：62912278；网址：www.vintagecamerasmuseumsg.com