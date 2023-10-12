【演出】

“旧曲新声·唱响狮城”京剧折子戏（★新活动）

(19时，14日，新加坡华族文化中心，门票：20元）

新加坡平社主办，演出四出折子戏《辛安驿》《贵妃醉酒》《桑园会》《打龙袍》。

电话：98213469 ／83631804（购票）

新加坡弗朗明哥节：弗朗明哥的黄金时代（The Golden Age of Flamenco）（★新活动）

（14日：20时／15日：15时，至15日，滨海艺术中心音乐室（Esplanade Recital Studio），门票：58、78、88元）

本地弗朗明哥团体Flamenco Sin Fronteras主办，西班牙舞蹈家路易斯·德·路易斯（Luis de Luis）和克劳迪亚·拉·德布拉（Claudia la Debla）跳出这古老舞蹈坦荡的精神，洒脱的气质和灼人的风采。

【讲座】

陪你看报纸

（15时30分－16时30分，每周四，大巴窑公共图书馆3楼节目室，大巴窑中路，免费）

《联合早报》主办，华文媒体集团组成义工团队为您讲解上周社会焦点、时事动态、娱乐生活情报等新闻。

网址：go.gov.sg/lhzbtoyl（报名）

一红老师讲故事：绣珠鞋（★新活动）

(19时30分－20时，13日，Zoom，免费）

透过线上多媒体互动讲故事的方式，带给小朋友欢乐。欢迎家长陪同三岁至九岁的小朋友参加。

网址：go.gov.sg/onered-storytelling（报名）

讲故事《林桃奶奶的桃子树》（★新活动）

（10时30分－12时30分，14日，宏茂桥公共图书馆1楼节目区，宏茂桥6道，免费）

耕读园儿童读书会主办。

网址：www.facebook.com/sproutgengduyuan

走近文化讲座系列之妙笔生花：跨界“潮人”蔡文玄（★新活动）

（17时－19时，14日，唐城图书馆节目区，唐城坊4楼12号，免费）

新加坡国立大学中文系与唐城图书馆联办，国大中文系研究员叶舒瑜博士和讲师容世诚教授主讲，介绍蔡文玄的生平以及他丰富多元的跨界经验，也介绍战后新马娱乐业，如游艺场、歌台、电影等方面的发展，并突出他对新马文化界的重要贡献。

网址：go.gov.sg/chinese-cultural（报名）

【展览】

中华美术研究会88周年美展（★新活动）

（11时－19时（16日17时结束），14日至16日，新加坡华族文化中心7楼多功能礼堂，免费）

中华美术研究会主办，展出139件作品，包括油画、水彩、书法、彩墨画、陶艺、摄影与数码艺术。

网址：www.facebook.com/thesocietyofchineseartists