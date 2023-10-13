【演出】

现代科幻寓言剧《八仙变数》

（10月6日和7日：20时（7日增演15时）、8日：15时，10月6日至8日，义安公司剧院@野米，福南中心4楼，门票：35、45、55、65元）

本地九年剧场与台湾兴传奇青年剧场联合呈献，探讨传统艺术和当代戏剧之间的艺术对话，创造这个发生在近未来的现代科幻寓言剧。

网址：sistic.com.sg/events/immortal1023（购票）

SG:SW2023我写我的歌《压轴演唱会》

（19时，10月7日，新加坡华族文化中心9楼表演厅，门票：18、25元）

新加坡华族文化中心、新加坡词曲版权协会与海蝶音乐联办，从多首作品脱颖而出的10首优秀作品将角逐“最佳歌曲奖”“优异作词奖”“优异作曲奖”“最佳演唱奖”“最佳演奏奖”、网络投选定夺的“最高人气奖”和“新加坡华族文化中心跨乐奖”共七大奖项。

网址：sistic.com.sg/events/sw1023（购票）

【讲座】

《练就自由》和《食愈生活》新书发布会暨签售活动

（14时－16时，10月6日，友联书局，百胜楼2楼01号，免费）

友联书局主办，出书人刘畊宏和王婉霏主讲，汇聚两人30多年来在健身领域所积累的知识和经验，以及健康饮食理念与温暖的私房健康营养食谱。

网址：facebook.com/unionbook.com.sg

陪你看报纸

（15时30分－16时30分，每周四，大巴窑公共图书馆3楼节目室，大巴窑中路，免费）

《联合早报》主办，华文媒体集团组成义工团队为您讲解上周社会焦点、时事动态、娱乐生活情报等新闻。

网址：go.gov.sg/lhzbtoyl（报名）

“教你拍微电影”分享会

（10月7日，新加坡宗乡会馆联合总会2楼小礼堂，大巴窑2巷，免费）

◆英语分享会（10时30分－12时）：新加坡知识产权局法律顾问长夏佳萍主讲。

◆双语分享会（15时－17时）：本地导演邓宝翠，第四届微电影大赛最佳导演李嘉及公开组金奖得主蔡绍渠主讲。

网址：microfilm.zaobao.com/2023/workshop/（报名）

新书对谈会：对《李光耀思想解读与探究》的多面性思考

（14时－15时30分，10月7日，友联书局，百胜楼3楼01号，免费）

友联书局主办，出书人蔡裕林主讲，肖金喜博士对谈，探讨阅读该书所引发的各种多面性的思考。

网址：reurl.cc/kaqDL3（报名）

【展览】

坐着看画

（11时－18时，至10月9日，ART@Grantral，麦波申君超广场（Grantral Mall@Macpherson），1楼18号，免费）

海之韵画廊主办，要大家有个全新的体验，放慢脚步，坐下，慢慢的享受每一幅作品。



网址：www.facebook.com/artualize/