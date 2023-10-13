【演出】

情景歌剧《木兰诗篇》音乐会

（19时30分，15日，新加坡大会堂，门票：38元）

雨含音乐协会呈献，本地女高音姬福荣、中国歌唱家王海天和本地多位歌手联合演出。

电话：96552272 / 91865919

英语音乐剧《与朱丽叶》（Advisory 16）

（星期四到星期六：20时（星期六增演14时），星期日：13时、18时30分，至15日，金沙剧院，门票：68元—238元）

以反转手法重构经典，假设罗密欧与朱丽叶二人起死回生，而罗密欧其实是个花花公子，朱丽叶该如何面对爱情这个命题。

网址：sistic.com/events/julietmusical1023（购票）



【讲座】

走近文化讲座系列之妙笔生花：跨界“潮人”蔡文玄

（17时—19时，14日，唐城图书馆节目区，唐城坊四楼12号，免费）

国大中文系与唐城图书馆联办，国大中文系研究员叶舒瑜博士和讲师容世诚教授主讲，介绍蔡文玄的生平，以及他丰富多元的跨界经验，也介绍战后新马娱乐业，如游艺场、歌台、电影等方面的发展，并凸出他对新马文化界的重要贡献。

网址：go.gov.sg/chinese-cultural（报名）



人工智能时代如何养育孩子

（15时—17时，15日，榜鹅区域图书馆三楼会议室，免费）

性情家长读书会主办，创办人罗晨曦主讲。

网址：go.gov.sg/growing-parents（报名）



【展览】

中华美术研究会88周年美展

（11时—19时（16日17时结束），14日至16日，新加坡华族文化中心七楼多功能礼堂，免费）

中华美术研究会主办，展出139件作品，包括油画、水彩、书法、彩墨画、陶艺、摄影与数码艺术。

网址：www.facebook.com/thesocietyofchineseartists



“彩墨之线”林子平个展

（星期二至日：11时—18时，至29日，林子平艺术之家，Oxley Bizhub，三楼29／30号，乌美路61号，免费）

展出书法融入色彩连成抽象画。



古普塔充气艺术装置

（10时—19时，至明年3月31日，国家美术馆，五楼黄廷方屋顶花园，免费）

深入探讨人类行为中固有的有趣矛盾，质疑和反思地缘政治斗争的复杂性、社会冲突和个人心理中的内部对话。

网址：www.nationalgallery.sg



雕像藏品展

（11时—20时（周末10时开始），长期展览，吉真那大厦（Kitchener Complex）三楼，免费）

本地设计工作室XM主办，展出约300件漫威、DC、变形金刚等知名电影角色的雕像藏品。

网址：www.xm-studios.com/content/xm-store.aspx