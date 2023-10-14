【讲座】

人工智能时代如何养育孩子

（15时—17时，15日，榜鹅区域图书馆3楼会议室，免费）

性情家长读书会主办，创办人罗晨曦主讲。

网址：go.gov.sg/growing-parents（报名）

【展览】

中华美术研究会88周年美展

（11时—19时（16日17时结束），至16日，新加坡华族文化中心7楼多功能礼堂，免费）

中华美术研究会主办，展出139件作品，包括油画、水彩、书法、彩墨画、陶艺、摄影与数码艺术。

网址：www.facebook.com/thesocietyofchineseartists

三人行岁月留痕（二）：江东航、何明亮、吴秋来三人作品联展

（10时—19时，至18日，新加坡视觉艺术中心，1楼02号，槟榔路（Penang Rd），免费）

新加坡视觉艺术中心与一雅轩联办，展出50余幅精彩作品，题材有传统兼现代山水、花鸟、游鱼人物，以及水墨等。

网址：visualartscentre.sg/current-exhibitions/



吃桌

（9时—22时，至31日，新加坡华族文化中心9、10楼前厅，免费）

深入浅出地讲述本地餐饮业的发展史，并探讨华人宴席如何随着多元文化交流而产生变化，形成新加坡独特且充满活力的饮食文化。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/eating-table/



泥火形色之二——品韵宋元

（10时—18时（每月最后一个星期一闭馆），至11月30日，福康宁中心3楼展厅，免费）

中华陶瓷学会呈献，汇集学会会员们超过180件私人收藏，展示瓷器在宋朝（960年—1279年）和元朝（1279年—1368年）年间作为实用器具和艺术品的重要作用。

网址：facebook.com/sgsccs



古普塔充气艺术装置

（10时—19时，至明年3月31日，国家美术馆，5楼黄廷方屋顶花园，免费）

深入探讨人类行为中固有的有趣矛盾，质疑和反思地缘政治斗争的复杂性、社会冲突和个人心理中的内部对话。

网址：www.nationalgallery.sg

【其他】

2023天府书展

(10时30分—18时30分，至16日，友谊书斋，百胜楼，2楼15号／3楼07、11号，免费)

友谊书斋主办，展出多款精选热门书籍，包括中医地理小说、熊猫绘本、中国历史文化漫画、立体书、语言教育书籍、文创产品等。

网址：www.facebook.com/yuyibook



牛车水欢庆中秋

◆市集（10时—22时，最后一天，珍珠坊前的广场）

◆中秋节灯饰（19时—午夜12时，最后一天，新桥路、余东璇街、桥南路、克罗士街上段）

网址：www.facebook.com/chinatown.festivals