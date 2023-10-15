【今天看什么】

三人行岁月留痕（二）：江东航、何明亮、吴秋来——三人作品联展

＠新加坡视觉艺术中心，一楼02号，槟榔路（Penang Rd）（10时—19时，至18日，免费）

新加坡视觉艺术中心与一雅轩联办，展出50余幅精彩作品，题材包括传统兼现代山水、花鸟、游鱼人物及水墨等。

网址：visualartscentre.sg/current-exhibitions/

“梯度人生”郑培书黑白摄影展

＠若轩艺术空间展，Horkew Business Centre ，加冷布丁路66号（Kallang Pudding Rd），一楼01号（11时—19时，至28日，免费）

若轩艺术展示空间及AVS Printing联合呈献，展出28幅黑白摄影作品，记录人生从幼小到耆年演进，有幼童的赤忱，有被宿命紧紧裹挟的生活，更有历经磨炼后绽放的深厚生命力量。

网址：www.facebook.com/Theartspacebynw

英语音乐剧《与朱丽叶》（Advisory 16）

＠金沙剧院（13时，最后一天，门票：68—238元）

以反转手法重构经典，假设罗密欧与朱丽叶二人起死回生，而罗密欧其实是个花花公子，朱丽叶该如何面对爱情这个命题。

网址：www.sistic.com.sg/events/julietmusical1023（购票）

新加坡弗朗明哥节：弗朗明哥的黄金时代（The Golden Age of Flamenco）

＠滨海艺术中心音乐室（Esplanade Recital Studio）（15时，最后一天，门票：58、78、88元）

本地弗朗明哥团体Flamenco Sin Fronteras主办，西班牙舞蹈家路易斯·德·路易斯（Luis de Luis）和克劳迪亚·拉·德布拉（Claudia la Debla）跳出这古老舞蹈坦荡的精神，洒脱的气质和灼人的风采。

网址：www.sistic.com.sg/events/flamenco1023

舞蹈焦点（da:ns focus）：双舞作“13&14”

＠滨海艺术中心，新电信水滨剧院(15时，最后一天，门票：35、55元）

中国陶身体剧场呈献

网址：www.sistic.com.sg/events/13141023

舞蹈焦点（da:ns focus）：纰漏（Lapse）

＠滨海艺术中心，另艺聚场（Annexe Studio）（15时，最后一天，门票：20元）

印尼视觉和表演艺术家麦拉蒂首演《纰漏》，这是一部由印尼、台湾两地舞者与新加坡合作表演的舞蹈新作。

网址：www.sistic.com.sg/events/lapse1023

舞蹈焦点（da:ns focus）：舞祭（Mali Bucha: Dance Offering）

＠滨海艺术中心剧院工作室（15时，最后一天，门票：30元）

孔坎与泰国皮歇·克朗淳舞团（Pichet Klunchun Dance Company）联合呈献。

网址：www.sistic.com.sg/events/mali1023

“21年：一个由多个部分组成的故事”特展

＠STPI创意工坊与画廊，罗拔申码头（Robertson Quay）41号（11时—17时，最后一天，免费）

STPI创意工坊与画廊主办，展出2002年至2022年20多位国内外知名艺术家的30多件作品。

网址：bit.ly/STPI-21stAnniversary

驻村双人档

＠吉门营房，洛克路（Lock Rd）7号，一楼07号（11时—18时，最后一天，免费）

The Institutum主办，展出文化奖得主李文的纸本粉笔蓝人绘画及黄汉冲的作品。