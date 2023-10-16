【演出】

喜来唱歌：友情岁月

（15时—17时，18日，“新加坡华族文化中心”脸书，免费）

新加坡华族文化中心呈献，陈建彬、李佩芬与皓皓主持，内容包括：多名本地艺人演唱经典方言和华语流行歌曲、互动性的问答题和搞笑短剧等。

网址：www.facebook.com/singaporechineseculturalcentre

【讲座】

朝鲜战争 : ​大田战役，中国的担忧

（20时—22时，16日，新加坡宗乡总会二楼讲堂，大巴窑2巷，收费：15元）

海南会馆文教部主办，随笔南洋网联合创办人李叶明主讲。

电话：85187659（报名）

导读米奇.阿尔博姆著《相约星期二》

（13时—15时，18日，武吉班让公共图书馆成人及青少年区，节目区／Zoom，免费）

交流点读书会导读。

网址：go.gov.sg/interacting-bukitpanjang-online（Zoom报名）／go.gov.sg/interacting-bukitpanjang（现场报名）

【展览】



地点与自然：记忆的集合

（星期一至五：11时—17时，至27日，国立教育学院艺术馆，南洋径 (Nanyang Walk)，免费）

国立教育学院与南洋理工大学联办，两所学府第一次携手合作，精挑44件，采用三重叙事方式，从艺术家的视角看历史文化与环境变化。

网址：www.facebook.com/NTUMuseumsg

中华美术研究会88周年美展

（11时—17时，最后一天，新加坡华族文化中心七楼多功能礼堂，免费）

中华美术研究会主办，展出139件作品，包括油画、水彩、书法、彩墨画、陶艺、摄影与数码艺术。

网址：www.facebook.com/thesocietyofchineseartists

泥火形色之二——品韵宋元

（10时—18时（每月最后一个星期一闭馆），至11月30日，福康宁中心三楼展厅，免费）

中华陶瓷学会呈献，汇集学会会员超过180件的私人收藏，展示瓷器在宋朝（960年—1279年）和元朝（1279年— 1368年）年间作为实用器和艺术品的重要作用。

网址：facebook.com/sgsccs

确认身份：人工智能引起的身份认同与真实性考验

（10时—17时，至明年2月15日，新加坡美术馆@丹戎巴葛分销园展馆，三楼07号，免费）

探讨流行文化与新兴科技之间，身份认同、主导权与真实性之间爱恨交织的关系。

网址：bit.ly/SAM-ProofOfPersonhood

【其他】



2023天府书展

(10时30分—18时30分，最后一天，友谊书斋，百胜楼，二楼15号／三楼07、11号，免费)

友谊书斋主办，多款精选热门书籍，包括中医地理小说、熊猫绘本、中国历史文化漫画、立体书、语言教育书籍、文创产品等。

网址：www.facebook.com/yuyibook