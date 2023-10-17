【讲座】

跨物种虚构：与台湾云豹一起想象灭绝

（9时－11时，19日，Zoom，免费）

国大中文系印刷及大众文化研究群学术主办，主持：国大中文系讲师涂航，主讲：塔夫茨大学国际文学与文化研究系助理教授黄丁如博士。

Zoom：Meeting ID：82358718157；密码：818244



《逐绿狮城 · 落地生根》李瑞武新书发布会

（19时－21时，19日，国家图书馆大厦16楼观景阁（The Pod），免费）

玲子传媒主办，作者李瑞武主讲，分享他在新加坡推广环保经营理念，追求绿色梦想的创业之路。

网址：cutt.ly/LiRuiwu（报名）

【展览】

杨李居个展

（至12月31日，滨海宾乐雅酒店（PARKROYAL on Beach Rd），免费）

海之韵画廊主办，展出本地画家杨李居在新加坡与海外写生的21幅风景画作。

网址：www.facebook.com/artualize



吃桌

（9时－22时，至31日，新加坡华族文化中心九、10楼前厅，免费）

深入浅出地讲述本地餐饮业的发展史，并探讨华人宴席如何随着多元文化交流而产生变化，形成新加坡独特且充满活力的饮食文化。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/eating-table/



确认身份：人工智能引起的身份认同与真实性考验

（10时－17时，至明年2月15日，新加坡美术馆@丹戎巴葛分销园展馆，三楼07号，免费）

探讨流行文化与新兴科技之间，身份认同、主导权与真实性之间爱恨交织的关系。

网址：bit.ly/SAM-ProofOfPersonhood



老相机博物馆

（10时－19时30分，长期展览，惹兰克列狄8C号（Jalan Kledek），门票：20元（成人）、15元（儿童））

展出1000种不同类型的相机，从世界最大的相机复制品（the mammoth camera）到最新的数码产品11克相机。还有独特的相机，如手杖式相机、间谍相机、鸽子相机、3D相机和手枪式相机等。还展出稀有摄影作品集，也有世界最初摄影作品的复制品。

电话：62912278；网址：www.vintagecamerasmuseumsg.com

【其他】

活得精彩，走得自在－慈怀疗护外展节（Live Well. Leave Well. Festival）

（至22日，国家图书馆大厦一楼广场，免费）

新加坡慈怀理事会主办，提升人们对“慈怀护理”的认识，以及临终与死亡话题。

网址：www.singaporehospice.org.sg/lwlw/