【演出】

午餐音乐会：钢琴

（12时30分—13时30分，20日，亚洲文明博物馆，2楼River Room，免费）

国大杨秀桃音乐学院呈献。

索票网址：acmltcvoice20oct.peatix.com/



童话剧演出

（15时—16时，20日，宏茂桥公共图书馆1楼节目区，免费）

圣尼各拉女校华文戏剧学会呈献。

网址：facebook.com/groups/ChineseLibraryServices.SG

“香港—新加坡”文化交流计划：粤剧演出

（19时15分，20日及21日，牛车水人民剧场，门票：25、40、60、80、100元）

香港粤剧演员会有限公司主办，20日呈献《再世红梅记》，21日呈献《糟糠情》。

询问／购票电话：91461528

【讲座】

陪你看报纸

（15时30分—16时30分，每周四，大巴窑公共图书馆3楼节目室，大巴窑中路，免费）

《联合早报》主办，华文媒体集团组成义工团队为您讲解上周社会焦点、时事动态、娱乐生活情报等新闻。

报名网址：go.gov.sg/lhzbtoyl

【展览】

动态雕塑展——半生不熟意念间的12杯茶

(12时—19时，至22日，Mr Lim’s Shop of Visual Treasures画廊，哈芝巷8号（Haji Lane），2楼01号，免费）

艺术家杨劼以咖啡店器皿来探索物品与人的关系，反映人生的瞬间感觉。

三人行岁月留痕（二）：江东航、何明亮、 吴秋来——三人作品联展

（10时—19时，最后一天，新加坡视觉艺术中心，1楼02号，槟榔路（Penang Rd），免费）

新加坡视觉艺术中心与一雅轩联办，展出50余幅精彩作品，题材包括传统兼现代山水、花鸟、游鱼人物及水墨等。

网址：visualartscentre.sg/current-exhibitions/

老相机博物馆

（10时—19时30分，长期展览，惹兰克列狄8C号（Jalan Kledek），门票：20元（成人）、15元（儿童））

展出1000种不同类型的相机，从世界最大的相机复制品（the mammoth camera）到最新的数码产品11克相机，还有独特的相机，如手杖式相机、间谍相机、鸽子相机、3D相机和手枪式相机等。另外，也展出稀有摄影作品集，以及世界范围内最初摄影作品的复制品。

电话：62912278；网址：www.vintagecamerasmuseumsg.com