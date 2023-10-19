【演出】

午餐音乐会：钢琴

（12时30分－13时30分，20日，亚洲文明博物馆，二楼River Room，免费）

国大杨秀桃音乐学院呈献。

网址：acmltcvoice20oct.peatix.com/（索票）



“香港－新加坡”文化交流计划：粤剧演出

（19时15分，20日及21日，牛车水人民剧场，门票：25元、40元、60元、80元、100元）

香港粤剧演员会有限公司主办，20日呈献《再世红梅记》，21日呈献《糟糠情》。

电话：91461528（询问／购票）



越剧《祥林嫂》

（19时15分，21日，国家图书馆三楼戏剧中心剧院，门票：10元、30元、50元）

三江梨园社呈献，讲述祥林嫂的悲剧人生。

电话：63321487（购票）



“韶音生辉”音乐会

(19时30分，21日，新加坡华乐团音乐厅，门票：20元、40元、60元、80元）

新加坡华乐团与胡琴大师高韶青联合呈献，乐团副指挥倪恩辉执棒。

网址：www.sistic.com.sg/events/surging1023（购票）

【讲座】

《杏坛岁月》尤今读者见面会

（14时30分－16时，21日，友联书局，百胜楼三楼01号，免费）

友联书局主办，分享一些教学理念、答读者问，并为读者签书。

网址：reurl.cc/q0Vn6D（报名）

【展览】

新加坡钟表展“时间精髓”

（12时－20时，至21日，圣淘沙名胜世界，逸濠酒店 （Equarius Hotel），宴会厅，免费）

汇聚20余小众和高奢独立制表品牌，内容独特，涵盖稀有珍藏。与会者能从藏家心得分享和业内精英互动中，深入了解制表工艺。

网址：www.SingaporeWatchFair.com



New Eden: Science Fiction Mythologies Transformed

（10时－19时，10月21日至2024年3月3日，艺术科学博物馆，门票：16元、20元（公民）／18元、23元（其他））

艺术科学博物馆主办，展现亚洲女性艺术家和艺术团体如何表达科幻理念、构思未来世界，以及描绘幻想中的现实。

网址：zh.marinabaysands.com/museum/exhibitions/new-eden.html

【其他】

林氏大宗祠九龙堂导览

（10时－11时（华语）／11时－12时（英语），至11月11日（每周六），新加坡林氏大宗祠九龙堂家族自治会，广东民路239和241号，免费）

林氏大宗祠九龙堂家族自治会主办，介绍九龙堂的建筑与文化，包括在此堂供奉的祖先牌位的特征。

网址：tinyurl.com/KLT-Guided-Tour-Registration（报名）