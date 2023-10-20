【演出】

戏剧《一桌两椅》

（13时、20时，21日，南洋艺术学院剧场，明古连街151号，门票：25元）

香港剧团进念·二十面体呈献《关于老九的传说》《上善若水》和《思考学院》三部“一桌两椅”剧目。

购票网址：1t2c.eventbrite.sg

“金曲心唱”芽笼东老人之家四十五周年庆慈善演唱会

（19时30分，22日，滨海艺术中心音乐厅，门票：68元）

芽笼东老人之家主办，陈健彬主持，表演艺人包括庄学忠、萃霞、黄清元、夏蕙等。

购票网址：sg.bookmyshow.com/events/geha-45th-anniversary-charity-concert/GEHACC45

观音诞南音演奏会

（20时－21时，22日，天福宫，直落亚逸街158号，免费）

湘灵音乐社呈献，演奏《暗静开门》《元宵十五》《共君断约》《当天下咒》等。

网址：www.facebook.com/thianhockkengsg

【讲座】

书法专题演讲系列八讲之一、二

（21日，新加坡书法中心李光前堂，滑铁卢街48号，免费）

13时30分－14时15分：第一讲“如何补救书法创作中瑕疵”

14时30分－15时15分：第二讲“楹联书法题款八式”

新加坡书法家协会主办，协会会长陈声桂教授主讲。

电话：63377753

诗集《时差》新书发布会

（14时30分－16时30分，22日，国家图书馆大厦16楼观景阁（The Pod），免费）

星作家出版社主办，张志华主持；作者游以飘主讲，得一忘二和娃娃对谈。

网址：www.facebook.com/profile.php?id=100084852360217

草书字法解析

（15时－17时，22日，南洋普宁会馆，芽笼27A巷26号，免费）

潮州八邑会馆和南洋普宁会馆联办，主持：八邑会馆文教组主任兼南洋普宁会馆副会长陈丽卿，主讲：马双禄老师。

网址：www.facebook.com/TPIHK

【展览】

沈雁与陈爱吟慈善画展

（11时－18时（星期五至日21时结束），至31日，ART@Grantral，麦波申君超广场（Grantral Mall@Macpherson），1楼18号，免费）

海之韵画廊主办，画展为众圣之家旗下的四家疗养院筹款。

网址：www.facebook.com/artualize/

雕像藏品展

（11时－20时（周末10时开始），长期展览，吉真那大厦（Kitchener Complex）3楼，免费）

本地设计工作室XM主办，展出约300件漫威、DC、变形金刚等知名电影角色的雕像藏品。

网址：www.xm-studios.com/content/xm-store.aspx