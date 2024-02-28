【演出】

新加坡青年节展演

（15时，3月1日，新加坡华乐团音乐厅，门票：16元）

新加坡华乐团主办，首席指挥郭勇德带领新加坡华乐团演奏展演指定曲和分享演奏贴士。

网址：www.sistic.com.sg/events/syf0324（购票）

妆艺在邻里：荷兰—武吉知马集选区／武吉班让区

（18时—21时45分，3月1日，柏提公园（Petir Park）／信佳广场空地（Senja Square Hardcourt）／带信佳—凯秀民众俱乐部及盘沙池（Pang Sua Pond），免费）

色彩缤纷的妆艺游行花车开进邻里与民同庆。游行星期六（3月2日）将到马林百列集选区、麦波申单选区和蒙巴登单选区。

网址：www.chingay.gov.sg/heartlands/

沉浸式戏剧体验《纽约秘事》（The New York Secret）

（星期五、六：19时（2日增演21时30分），3月1日至22日，牛车水一带，门票：160元起）

英国的沉浸式剧团——秘密剧团（Secret Theatre）呈献，带观众走入狂野而暗藏秘密的1980年代纽约世界。

网址：secrettheatres.com（购票）

【讲座】

萧红、文学划界与东亚现代文学

（10时—11时30分，3月1日，Zoom，免费）

国大中文系印刷及大众文化研究群主办，主持：国大中文系涂航老师，主讲：美国达特茅斯学院亚洲社会、文化及语言系副教授谢琼。

Zoom：会议ID：84844801810；密码：568688

【展览】

《美食解密》巡回展

（至5月31日，新加坡华族文化中心1楼广场，免费）

新加坡华族艺术中心主办，寻找和了解各道经典美食的故事以及藏在故事里的四种神秘要素。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/secret-ingredients-travelling-exhibition/

“热情斑斓”朱宏画展

（11时30分—19时，最后一天，好望角画廊，百胜楼3楼17号，免费）

好望角画廊主办，展出近30幅画家的近期作品。

网址：www.capeofgoodhope.com.sg

光阴似虎

（10时—19时，至3月3日，新加坡美术馆＠丹戎巴葛分销园，第一及第二展厅，公民与永久居民免费）

新加坡美术馆和韩国首尔艺术善载中心联办，展出本地当代艺术家何子彦20年来的八件代表作。

网址：www.singaporeartmuseum.sg

新加坡国家美术馆儿童双年展

（10时—19时，至3月31日，国家美术馆，圣安德烈路，免费）

通过国内外艺术家的11件装置，理解作品的四大核心价值观（关心、协作、想象和尊重），从而想象更美好的未来。

网址：www.childrensbiennale.com

新闻展廊：头条之外

（10时—21时，长期展览，国家图书馆大厦，11楼，维多利亚街，免费）

国家图书馆管理局推出的互动展览，分为五个展区，让公众能从不同角度了解和分析不同的新闻信息。

电话：63323255