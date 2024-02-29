【演出】

偶戏《云儿朵朵》（★新活动）

（11时、13时（2日增演15时），3月2日至3日，史丹福艺术中心（Stamford Arts Centre），滑铁卢街155号，门票：25元）

猴纸剧坊呈献，描述一个年幼的孩子，手持一朵用绳子连接的云，鼓起了勇气，踏上勇敢和自我发现的旅程。只限四岁以上儿童观看。

网址：peatix.com/event/3826374（购票）



沉浸式剧场《巴黎舞会》（★新活动）

（不同时段，3月2日至17日，Infinite Studios，媒体圈23号（Media Circle），2楼15号，门票：73元（周日）、87元（周末））

新加坡街头狂欢会（Singapore Street Festival）主办，欣赏音乐、舞蹈和叙事与虚拟实境技术无缝融合的神奇效果。

网址：www.sistic.com.sg/events/lbdp0224（购票）



妆艺在邻里：马林百列集选区／麦波申单选区／蒙巴登单选区（★新活动）

（18时－21时45分，3月2日，布莱德岭社区中心（Braddell Heights Community Hub）／麦波申民众俱乐部对面广场／松巷第38A座综合亭／友诺士转换站前草场／马林弯（Marine Crescent）第44号A座综合亭／乌美1道第311座广场前，免费）

色彩缤纷的妆艺游行花车开进邻里与民同庆。游行星期日（3月3日）将到白沙—榜鹅集选区／榜鹅西单选区。

网址：www.chingay.gov.sg/heartlands/



“Future Fusion House”音乐会（★新活动）

（20时－22时，3月2日，新加坡华族文化中心，门票：20元）

本地回响吹打团和国家青年华乐团联合呈献，除了重新诠释《江河水》《敦煌》，也演绎《秦·兵马俑幻想曲》《印象国乐》《将军令》《丝绸之路》等华乐作品。本地青年指挥家王轲斌执棒。

网址：shorturl.at/wHQY7（购票）



【讲座】

陪你看报纸（★必刊）

（15时30分－16时30分，每周四，大巴窑公共图书馆3楼节目室，大巴窑中路，免费）

《联合早报》主办，华文媒体集团组成义工团队为您讲解上周社会焦点、时事动态、娱乐生活情报等新闻。

网址：go.gov.sg/lhzbtoyl（报名）



小小书迷读书会特备场：小狐狸雪儿（★新活动）

（裕廊区域图书馆，1楼节目区，免费）

讲述一只拥有魔法的小狐狸和朋友们的奇妙探险故事。

◆井底之蛙（14时－15时）：欢迎4岁至6岁的小朋友与家长一同参加。

网址：eventbrite.sg/e/read-chinese-tickets-819479925517

◆壳壳的新家（15时－16时）：欢迎7岁到9岁的小朋友一起来听故事。

网址：eventbrite.sg/e/read-chinese-tickets-819486786037



新书分享会《华夏领袖学——开天辟地的能量学》（★新活动）

（14时－16时，3月2日，友谊书斋，百胜楼2楼15号，收费：5元）

人文与生命学堂首席讲师颜国伟博士主讲，以领袖学的角度挖掘中华人文的生命学问，深入浅出让读者能理解此学问如何引动人内心强大的生命动能，让人具有开天辟地的能量。

网址：yuyi.com.sg/products/event-240302（报名）

2024年预算案论析（★新活动）

(14时30分－16时，3月2日，怡和轩俱乐部2楼，武吉巴梳路43号（Bukit Pasoh Rd），免费）

怡和轩俱乐部主办，主持：南洋学会会长许振义博士，主讲：现任新加坡国立大学和中国重庆大学的客座教授杨建伟教授。

电话：90021636（whatsapp姓名及人数）

【展览】

让艺术走入民间（★新活动）

（10时－21时，3月1日至31日，勿洛公共图书馆，免费）

海之韵画廊主办，展出本地画家周子添的粉彩画。

网址：www.facebook.com/artualize/