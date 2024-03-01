【演出】

沉浸式剧场《巴黎舞会》

（不同时段，2日至17日，Infinite Studios，媒体圈23号（Media Circle），2楼15号，门票：73元（工作日）、87元（周末））

新加坡街头狂欢会（Singapore Street Festival）主办，欣赏音乐、舞蹈、叙事与虚拟实境技术无缝融合的神奇效果。

网址：www.sistic.com.sg/events/lbdp0224（购票）

妆艺在邻里：马林百列集选区／麦波申单选区／蒙巴登单选区

（18时—21时45分，2日，布莱德岭社区中枢（Braddell Heights Community Hub）／麦波申民众俱乐部对面广场／松巷第38A座综合亭／友诺士转换站前草场／马林弯（Marine Crescent）第44号A座综合亭／乌美1道第311座广场前，免费）

色彩缤纷的妆艺游行花车开进邻里与民同庆。游行星期天（3月3日）将到白沙—榜鹅集选区／榜鹅西单选区。

网址：www.chingay.gov.sg/heartlands/

西贝柳斯《第五》《第六》《第七交响曲》

（17时30分，3日，维多利亚音乐厅，门票：25元）

本地爱乐管弦乐团（The Philharmonic Orchestra）呈献芬兰作曲家西贝柳斯的交响曲全集。本地指挥家林曜执棒。

网址：www.sistic.com/events/philharmonic0324（购票）

【讲座】

小小书迷读书会特备场：小狐狸雪儿

（2日，裕廊区域图书馆，1楼节目区，免费）

讲述一只拥有魔法的小狐狸和朋友们的奇妙探险故事。

井底之蛙（14时－15时）：欢迎4岁至6岁的小朋友与家长一同参加。

网址：eventbrite.sg/e/read-chinese-tickets-819479925517

壳壳的新家（15时—16时）：欢迎7岁到9岁的小朋友一起来听故事。

网址：eventbrite.sg/e/read-chinese-tickets-819486786037

新书分享会《华夏领袖学——开天辟地的能量学》

（14时—16时，2日，友谊书斋，百胜楼2楼15号，收费：5元）

主讲：人文与生命学堂首席讲师颜国伟博士，以领袖学的角度挖掘中华人文的生命学问，深入浅出让读者理解此学问如何引动人内心强大的生命动能，让人具有开天辟地的能量。

网址：yuyi.com.sg/products/event-240302（报名）

2024年预算案论析

(14时30分—16时，2日，怡和轩俱乐部2楼，武吉巴梳路43号（Bukit Pasoh Rd），免费）

怡和轩俱乐部主办，主持：南洋学会会长许振义博士，主讲：现任新加坡国立大学和中国重庆大学的客座教授杨建伟教授。

电话：90021636（WhatsApp姓名及人数）

【其他】

“Sneaker Con SEA 2024”盛会

（11时—20时，2日至3日，圣淘沙名胜世界，地下2层大宴会厅，门票：52元）

圣淘沙名胜世界主办，汇聚全球街头文化的名人，包括世界知名的街头文化品牌交流展。

网址： sea.sneakercon.com（购票）

甲骨文粉彩绘画工作坊

（14时—15时30分，3日，友谊书斋，百胜楼2楼15号，收费：28元）

中华三生文化学院艺术总监林美云老师指导，结合中华诗词和粉彩绘画，同时探索汉字的演变历程。

网址：yuyi.com.sg/products/event-240303（报名）