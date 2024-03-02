【演出】

妆艺在邻里：白沙—榜鹅集选区／榜鹅西区

（17时—22时，3日，白沙乐怡度假村（Downtown East）对面停车场／榜鹅综合社区中心（One Punggol），免费）

色彩缤纷的妆艺游行花车开进邻里与民同庆。游行星期六（3月9日）将到西海岸集选区／先驱区。

网址：www.chingay.gov.sg/heartlands/

【讲座】

新书分享会《华夏领袖学——开天辟地的能量学》

（14时—16时，2日，友谊书斋，百胜楼二楼15号，收费：5元）

主讲：人文与生命学堂首席讲师颜国伟博士，以领袖学的角度挖掘中华人文的生命学问，深入浅出让读者理解此学问如何引动人内心强大的生命动能，让人具有开天辟地的能量。

网址：yuyi.com.sg/products/event-240302（报名）



如何引导孩子找到目标感

（10时30分—12时30分，3日，卓尔书店，伟乐坊（Wheelock Place），一楼02号，收费：20元）

主讲：少年商学院传世人兼总裁张华。

网址：www.facebook.com/zallbookstore



国学道德经典《德道经》——探索《德道经》与《道德经》

（11时—12时30分，3日，友谊书斋，百胜楼二楼15号，免费）

主讲：古汉文顾问周雁飞博士，领略《德道经》的智慧，共同探索道德与人生的真谛。

网址：mahayuyi-240303.eventbrite.sg（报名）



导读《武式太极拳》

（14时—15时30分，3日，淡滨尼区域图书馆六楼节目区，免费）

太极读书会主办，主讲：武术哲学家刘一龙博士，阐述武式太极拳阴阳之理，基本特点，身法要领，以及掌握拳艺几个阶段的练习过程。

网址：www.go.gov.sg/taiji-readingclub（报名）



《新华作家话三国》发布前导读会

（14时—16时，3日，国家图书馆大厦五楼，Possibility Room，免费）

书写文学协会主办，主讲：荘永康和羽云。

网址：www.facebook.com/groups/ChineseLibraryServices.SG

【展览】

难民艺术工作者联展“渴望之门”

（10时—22时，至3日，威士马广场一楼（Forever New时装店旁），免费）

Dreams Asia和马来西亚非牟利难民教育服务机构Fugee联办，展出在马国生活的难民艺术工作者的创作。

网址：www.facebook.com/fugeeorg

【其他】

“Sneaker Con SEA 2024”盛会

（11时—20时，至3日，圣淘沙名胜世界，地下二层大宴会厅，门票：52元）

圣淘沙名胜世界主办，汇聚全球街头文化的名人，包括世界知名的街头文化品牌交流展。

网址：sea.sneakercon.com（购票）

甲骨文粉彩绘画工作坊

（14时—15时30分，3日，友谊书斋，百胜楼二楼15号，收费：28元）

中华三生文化学院艺术总监林美云老师指导，结合中华诗词和粉彩绘画，同时探索汉字的演变历程。

网址：yuyi.com.sg/products/event-240303（报名）