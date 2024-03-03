【讲座】

如何引导孩子找到目标感

（10时30分－12时30分，3日，卓尔书店，伟乐坊（Wheelock Place），1楼02号，收费：20元）

主讲：少年商学院传世人兼总裁张华

网址：www.facebook.com/zallbookstore

国学道德经典《德道经》－探索《德道经》与《道德经》

（11时－12时30分，3日，友谊书斋，百胜楼2楼15号，免费）

主讲：古汉文顾问周雁飞博士，领略《德道经》的智慧，共同探索道德与人生的真谛。

网址：mahayuyi-240303.eventbrite.sg（报名）

导读《武式太极拳》

（14时－15时30分，3日，淡滨尼区域图书馆6楼节目区，免费）

太极读书会主办，主讲：武术哲学家刘一龙博士，阐述武式太极拳阴阳之理，基本特点，身法要领，以及掌握拳艺几个阶段的练习过程。

网址：www.go.gov.sg/taiji-readingclub（报名）

《新华作家话三国》发布前导读会

（14时－16时，3日，国家图书馆大厦5楼，Possibility Room，免费）

书写文学协会主办，主讲：荘永康和羽云。

网址：www.facebook.com/groups/ChineseLibraryServices.SG

易理与人生（一）

（20时－22时，4日，新加坡宗乡会馆联合总会礼堂，大巴窑2巷，收费：15元）

海南会馆文教部主办，主讲：张从兴老师，介绍什么是易理，同时也触及与《易经》有关的一些基本概念。

电话：85181793／85187659（报名）

【展览】

李运启水彩作品个展“市景——食阁风貌”

(11时－18时30分，至24日，南蛮艺苑，乌节龙都大酒店（Orchard Rendezvous Hotel），1楼14／15号，免费）

展出40多幅首次亮相作品。

电话： 97673189／83577781

《好好做人·家里做起》巡回展

（10时－22时，至31日，新邮政中心（Singpost Centre），友诺士8路，免费）

华族文化中心首次与印度文化馆和马来文化馆合作，共同策划互动展览，让家长携同孩子通过寓教于乐的方式，了解各种族之间的共同价值观。

网址：rsingaporeccc.org.sg/zh-hans/events/the-good-hood-where-values-come-home-travelling-exhibition/

让艺术走入民间

（10时－21时，至31日，勿洛公共图书馆，免费）

海之韵画廊主办，展出本地画家周子添的粉彩画。

网址：www.facebook.com/artualize/

【其他】



“Sneaker Con SEA 2024”盛会

（11时－20时，3日，圣淘沙名胜世界，地下2层大宴会厅，门票：52元）

圣淘沙名胜世界主办，汇聚全球街头文化的名人，包括世界知名的街头文化品牌交流展。

网址： sea.sneakercon.com（购票）

甲骨文粉彩绘画工作坊

（14时－15时30分，3日，友谊书斋，百胜楼2楼15号，收费：28元）

中华三生文化学院艺术总监林美云老师指导，结合中华诗词和粉彩绘画，同时探索汉字的演变历程

网址：yuyi.com.sg/products/event-240303（报名）