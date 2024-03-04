【活动】

新加坡佛教居士林中医义诊所3月10日（星期天）下午1时，在居士林举办两场健康讲座，第一场“老年人常见问题与中医保健预防治疗”，林汉南医师主讲；第二场“认识盆底疾病”，陈坤耀医师主讲。免费。报名：67486810



武吉班让福建公会3月16日（星期六）下午1时30分，在会馆举办两场分享会，分别是“正念自我觉察——更好的身心照顾”和“亲子正念觉察——重新唤起爱的连结”。张秀莲主讲。电话：67691098／64649926，或电邮:sbphk1958@yahoo.com.sg



新加坡书法中心主办、新加坡艺术总会及陈景昭书法基金赞助的“第44届新加坡现代书家作品展”，4月13日至17日在书法中心李光前堂举办。入场免费，欢迎参观。电话：63377753

【课程】

新声诗社3月15日（星期五）晚上7时30分，在该社开办“华族方言诗词歌谣吟唱班”，教导吟和唱褔建、广东、潮州、海南等方言的诗词和歌谣。陈垂良主讲。学费60元（共8讲）。电话：97835373（WhatsApp报名）

潮州八邑会馆潮州话学习班开始招生，基础班3月20日（星期三）开课，中级班3月21日（星期四）开课，谚俗语与歌谣学习班3月22日（星期五）开课。林仰忠指导。每项课程共有六节课，会员学费70元，非会员85元。详情请浏览facebook.com/TPIHK。电话：67382691或WhatsApp至96537718或电邮poitip@teochew.sg

新加坡摄影学会3月24日（星期天）下午开办中文摄影基础班。50岁以上人士可获得津贴，欢迎对摄影有兴趣者拨电询问：63343361