【演出】

新加坡交响乐团午餐音乐会

（12时30分，6日，维多利亚音乐厅，免费）

新加坡交响乐团呈献，Rodolfo Barráez指挥。11时30分开始现场索票。

网址：www.sso.org.sg/whats-on/sso-lunchtime-concert-2024

【讲座】

猫腻和中国网络文学

（12时—14时，6日，新加坡国立大学云茂潮中华文化研究中心（AS8-05-49 ），肯特岗弯（Kent Ridge Crescent），免费）

国大中文系印刷及大众文化研究群主办，主讲：北京大学中文系邵燕君教授。

网址：facebook.com/groups/nuschs

【展览】

《好好做人·家里做起》巡回展

（10时—22时，至31日，新邮政中心（Singpost Centre），友诺士8路，免费）

华族文化中心首次与印度文化馆和马来文化馆合作，共同策划互动展览，让家长携同孩子通过寓教于乐的方式，了解各种族之间的共同价值观。

网址：rsingaporeccc.org.sg/zh-hans/events/the-good-hood-where-values-come-home-travelling-exhibition/

赠礼：大学博物馆的传承与前景

（星期二至六：10时—18时，至12月31日，国大博物馆，李光前展厅，肯特岗弯50号（Kent Ridge Crescent），免费）

展出国大博物馆与国大峇峇屋近年的赠礼，回溯该馆从英殖民地至国家独立后不同发展阶段的捐赠历史。

网址：museum.nus.edu.sg/whats-on/exhibition-gifts-a-prospectus/

录像装置《47天，无声》

（10时—19时，至4月14日，新加坡美术馆＠丹戎巴葛分销园（Tanjong Pagar Distripark），美术馆机房，岌巴路39号，免费）

展示越南艺术家阮纯诗（Nguyễn Trinh Thi）的录像装置。观者被各种声音包围。树木、叶子与天空的影像、水滴的回音、蟋蟀鸟类的鸣叫交织一起，同时也使用越南中部高原的嘉莱族（Jarai）乐器来产生类似自然界的天籁之音。

网址：singaporeartmuseum.sg/Art-Events/Exhibitions/47-Days-Sound-less

马尼拉大商船——从亚洲到阿卡普尔科

（10时—19时（星期五21时结束），至17日，亚洲文明博物馆，皇后坊，门票：公民及永久居民12元）

聚焦1565年从马尼拉扬帆出海，跨越太平洋到墨西哥阿卡普尔科，辉煌至1815年的贸易纽带。主策展人温俊玉从展览精选六组文物，为读者解开亚洲与拉丁美洲文化“异花传粉”的密码，看亚洲文明的种子如何在拉美开出“奇花异草”。

网址：www.nhb.gov.sg/acm/whats-on/exhibitions/manila-galleon-2023

慢性强迫症：匿名艺术上瘾者协会藏品精选

（10时—19时（星期六与星期天：11时－17时），至24日，私人美术馆（The Private Museum），威基路上段11号（Upper Wilkie Rd），免费）

展出15名艺术藏家53件现当代藏品。

网址：www.facebook.com/theprivatemuseum/