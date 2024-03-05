【讲座】

来自唐诗的成语（★新活动）

新智文教读书会主办，19时15分，7日，新智文教读书会会所，沈氏道中心2楼05号，沈氏道540号。

收费：会员免费，非会员5元

司仪：王翠兰，主讲：萧颖佳

报名：88508265（WhatsApp附上中英文姓名）

【展览】

赠礼：大学博物馆的传承与前景（★新活动）

星期二至星期六：10时－18时，至12月31日，国大博物馆，李光前展厅，肯特岗弯50号（Kent Ridge Crescent），免费

展出国大博物馆与国大峇峇屋近年的赠礼，回溯该馆从英殖民地至国家独立后不同发展阶段的捐赠历史。

网址：museum.nus.edu.sg/whats-on/exhibition-gifts-a-prospectus/

张奕满个展“影子图书馆的沉思”

星期一至星期六：10时－19时，星期日：11时－17时，至10日，STPI创意工坊与画廊，罗拔申码头（Robertson Quay）41号，免费

展出九组作品，媒介介于绘画图像、行为表演、情境与写作之间。探讨在快速分享信息知识的现代，个人化或非正式图书馆的超想象形式。

网址：www.stpi.com.sg

新加坡国家美术馆儿童双年展

10时－19时，至31日，国家美术馆，圣安德烈路，免费

通过国内外艺术家的11件装置，理解作品的四大核心价值观（关心、协作、想象和尊重），从而想象更美好的未来。

网址：www.childrensbiennale.com

古普塔充气艺术装置

10时－19时，至31日，国家美术馆，5楼黄廷方屋顶花园，免费

深入探讨人类行为中固有的有趣矛盾，质疑和反思地缘政治斗争的复杂性，社会冲突和个人心理中的内部对话。

网址：www.nationalgallery.sg

录像装置《47天，无声》

10时－19时，至4月14日，新加坡美术馆＠丹戎巴葛分销园（Tanjong Pagar Distripark），美术馆机房，岌巴路39号，免费

展示越南艺术家阮纯诗（Nguyễn Trinh Thi）的录像装置。观者被各种声音包围。树木、叶子与天空的影像、水滴的回音、蟋蟀鸟类的鸣叫交织一起，同时也使用越南中部高原的嘉莱族（Jarai）乐器来产生类似自然界的天籁之音。

网址：singaporeartmuseum.sg/Art-Events/Exhibitions/47-Days-Sound-less

西蒙瑞·吉尔与林育荣联展：大海是一片田野

10时－19时，至4月21日，新加坡美术馆＠丹戎巴葛分销园（Tanjong Pagar Distripark），第37座1楼，免费

两位艺术家分别以摄影、文本与视频，观察穿梭于新马与印度尼西亚各个小港口的渡轮上人的流动。

网址：singaporeartmuseum.sg/Art-Events/Exhibitions/The-Sea-is-a-Field

“Be龙”艺术乐园

10时－22时，至4月30日，新加坡华族文化中心，天台花园，免费

本地艺术家设计的五彩缤纷游乐场，让公众感受农历新年的氛围及探索本地独特的过年习俗与文化。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/belongs-art-playground/

