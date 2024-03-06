【演出】

室内乐系列：吹管乐之夜

（19时30分，8日，新加坡华乐团音乐厅，门票：30元）

新加坡华乐团吹管乐声部呈献，除了演奏多首精挑细选独特作品，也展现在舞台上少见的埙独奏和唢呐四重奏，以及东方传统乐器箫演奏脍炙人口的西方经典《天鹅》。

购票网址：www.sistic.com.sg/events/wing0324

新加坡交响乐团社区音乐会

（19时30分，8日，共和理工学院文化中心剧院（The Republic Cultural Centre Theatre），免费）

新加坡交响乐团呈献，Rodolfo Barráez指挥。18时开始现场索票。

网址：www.sso.org.sg/whats-on/sso-in-your-community-2024

英语剧《坠落》（有些成熟内容）

（星期二至日：20时（星期六和日增场15时）／17日：15时，8日至24日，滨海艺术中心新电信水滨剧院，门票：20－85元）

本地彭魔剧团呈献，讲述小康家庭夫妻抚养要强而焦虑的女儿，及患有严重自闭症的儿子的过程。

购票网址：www.sistic.com.sg/events/falling0324

【展览】

翁文光遗作展

（星期一至六：12时－17时，至26日，Art Social·沈雁艺术馆，美芝路第1座，1楼4767号，免费）

宣和文物和Art Social联办，展出180幅精选佳作。

网址：dynastiesartgallery.com

冰消水涨，城市淹没（Melting Ice, Sinking Cities）

（9时－18时，至31日，植物园，城市发展绿艺廊（CDL Green Gallery），免费）

城市发展（CDL）、国家公园局，以及海洋地理杂志（Ocean Geographic）联办，旨在让参观者深入了解南极洲，以及气候变化与海洋、人类和地球健康之间密不可分的联系。

网址：www.nparks.gov.sg/sbg

新闻展廊：头条之外

（10时－21时，长期展览，国家图书馆大厦，11楼，维多利亚街，免费）

国家图书馆管理局推出的互动展览，分为五个展区，让公众从不同角度了解和分析不同的新闻信息。

电话：63323255

雕像藏品展

（11时－20时（周末10时开始），长期展览，吉真那大厦（Kitchener Complex）3楼，免费）

本地设计工作室XM主办，展出约300件漫威、DC、变形金刚等知名电影角色的雕像藏品。

网址：www.xm-studios.com/content/xm-store.aspx

【其他】

亚美尼亚街派对

（17时－22时，8日至10日，土生文化馆（Peranakan Museum）／ 亚美尼亚街公园，免费）

新加坡土生华人协会、阿拉伯网络（Arab Network）、新加坡土生印度人协会联办，通过各种活动了解土生华人的文化风貌，包括土生华人的美食、手工艺品、演出等。

网址：www.nhb.gov.sg/peranakanmuseum/whatson/programmes/armenian-street-party-peranakan-pasar

