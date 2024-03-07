【演出】

英语剧《坠落》（有些成熟内容）

（星期二至日：20时（星期六和日增场15时）／17日：15时，8日至24日，滨海艺术中心新电信水滨剧院，门票：20-85元）

本地彭魔剧团呈献，讲述小康家庭夫妻抚养要强而焦虑的女儿，及患有严重自闭症的儿子的过程。

网址：www.sistic.com.sg/events/falling0324（购票）



儿童音乐剧《诗宁的太空历险》

（14时30分，9日，滨海艺术中心音乐厅，门票：25元）

新加坡青年爱乐交响乐团和杨秀桃音乐学院的学生同台呈献，故事讲述小女孩诗宁（Shining）日常在笔记本上涂鸦，记录自己的心事，并只对最好的朋友——一个毛绒玩具吐露心声。

网址：www.sistic.com.sg/events/space0324



妆艺在邻里：西海岸集选区妆艺在邻里／先驱单选区

（17时30分—21时45分，9日，直落布兰雅民众俱乐部／西海岸民众俱乐部／杜佛民众俱乐部／德曼花园路／文礼坊／玉宝宛民众俱乐部／裕廊西63街／裕廊西91街第953座，免费）

色彩缤纷的妆艺游行花车开进邻里与民同庆。

网址：www.chingay.gov.sg/heartlands/



淡马锡基金会—新加坡交响乐团绿坪上的音乐会

（18时30分，9日，滨海湾花园绿坪（The Meadow），免费）

新加坡交响乐团呈献，Rodolfo Barráez指挥。

网址：www.sso.org.sg/whats-on/temasek-foundation-sso-music-in-the-meadow

【讲座】

陪你看报纸

（15时30分—16时30分，每周四，大巴窑公共图书馆三楼节目室，大巴窑中路，免费）

《联合早报》主办，华文媒体集团组成义工团队为您讲解上周社会焦点、时事动态、娱乐生活情报等新闻。

网址：eventbrite.sg/e/time-of-your-life-tickets-845526641947（报名）



《26哩故事：沙威新村居民口述历史》新书推介会暨分享会

（14时，9日，城市书房，The Modules，三楼02号，如切路387号，免费）

陈秀君、李成钢分享编撰过程、采访过程，以及从口述历史中得到的启发。

网址：forms.gle/RWT8AdVNQGrxs12A7（报名）



读本地文学，聊身份认同

（14时—15时30分，9日，国家图书馆大厦，B1层中央公共图书馆，1号节目室，免费）

主持：李洋，主讲：本地作家梁海彬和诗人周德成。

网址：eventbrite.sg/e/795013515827（报名）



小狐狸雪儿——都是豆豆惹的祸

（15时30分—16时30分，9日，淡滨尼区域图书馆六楼节目区，免费）

小小书迷读书会主办，讲述一只拥有魔法的小狐狸和朋友们的奇妙探险故事。

网址：eventbrite.sg/e/read-chinese-tickets-819505471927

【其他】

五脚基节

（10时—20时，9日至17日，牛车水，史密斯街／宝塔街／硕莪街，部分活动付费）

牛车水商联会主办，活动包括表演、工作坊、展览、游戏及美食等。

网址：chinatown.sg/event/five-footway-festival-2024/