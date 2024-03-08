【演出】

儿童音乐剧《诗宁的太空历险》

（14时30分，9日，滨海艺术中心音乐厅，门票：25元）

新加坡青年爱乐交响乐团和杨秀桃音乐学院的学生同台呈献，故事讲述小女孩诗宁（Shining）日常在笔记本上涂鸦，记录自己的心事，并只对自己最好的朋友，一个毛绒玩具吐露心声。

网址：www.sistic.com.sg/events/space0324

英语剧《坠落》（有些成人内容）

（星期二至星期天：20时（星期六和星期天增场15时）／ 17日：15时，至24日，滨海艺术中心新电信水滨剧院，门票：20元—85元）

本地彭魔剧团呈献，讲述小康家庭夫妻抚养要强而焦虑的女儿，及患有严重自闭症的儿子的过程。

网址：www.sistic.com.sg/events/falling0324（购票）

【讲座】

《26哩故事：沙威新村居民口述历史》新书推介会暨分享会

（14时，9日，城市书房，The Modules，3楼02号，如切路387号，免费）

陈秀君、李成钢分享编撰过程、采访过程，以及从口述历史中所得到的启发。

网址：forms.gle/RWT8AdVNQGrxs12A7（报名）

中医公益讲座

（10日，居士林，5楼维摩诘讲堂，金炎路17-19号，免费）

13时—13时45分：老年人常见问题与中医保健预防治疗（主讲：林汉南医师）

14时—14时45分：认识盆底疾病（主讲：陈坤耀医师）

电话：67486810（报名）

一个独立媒体人的国际观察

（14时—16时30分，10日，友谊书斋，百胜楼2楼15号，免费）

第三代（新页）读书会和友谊书斋联办，主讲：独立记者王馨，主持：何杉。

网址：forms.gle/xxeM2Zq743y7CpGu5（报名）

“海峡殖民地和半唐番Sino”分享会

（15时—16时30分，10日，城市书房，The Modules，3楼02号，如切路387号，免费）

《谁是“沙巴之子”？》作者吴佳翰主讲。

网址：forms.gle/psrz3L5RSTvktJWQ8（报名）

英语绘本《Drawn to Satire: Sketches of Cartoonists in Singapore》发布会

（15时30分—17时，10日，草根书室，武吉巴梳路25号，免费）

作者林增如与绘师许丰定，分享他们的创作缘起，以及合力创作这部绘本的过程。

网址：www.facebook.com/grassrootsbookroom

导读《如果历史是一群喵·夏商周篇》

（17时—19时，10日，碧山公共图书馆2楼节目区，免费）

星雨书舍主办，让有兴趣阅读中文书的13岁至17岁青少年相遇，通过阅读、思考文本中的内容，探讨人生课题，与同龄朋友一起阅读与成长，并维持他们阅读中文书的兴趣。

网址：eventbrite.sg/e/read-chinese-registration-819539694287（报名）

【展览】

林家雄瓷画展“瓷话瓷缘”

（11时—18时，至10日，新加坡55艺术空间，仁定巷55号（Genting Lane），1楼01号，免费）

展出30余件瓷画作品。

网址：www.facebook.com/profile.php?id=61551906084196

在时光中探索：谭钧元水彩新作展

（12时—19时，至17日，集菁艺社，卡尔登酒店（Carlton Hotel）1楼01号，免费）

展出超过30件水彩新作。

网址：www.facebook.com/artcommunegallery