【演出】

儿童音乐剧《诗宁的太空历险》

(14时30分,9日,滨海艺术中心音乐厅,门票:25元)

新加坡青年爱乐交响乐团和杨秀桃音乐学院的学生同台呈献,故事讲述小女孩诗宁(Shining)日常在笔记本上涂鸦,记录自己的心事,并只对自己最好的朋友,一个毛绒玩具吐露心声。

网址:www.sistic.com.sg/events/space0324

英语剧《坠落》(有些成人内容)

(星期二至星期天:20时(星期六和星期天增场15时)/ 17日:15时,至24日,滨海艺术中心新电信水滨剧院,门票:20元—85元)

本地彭魔剧团呈献,讲述小康家庭夫妻抚养要强而焦虑的女儿,及患有严重自闭症的儿子的过程。

网址:www.sistic.com.sg/events/falling0324(购票)

【讲座】

《26哩故事:沙威新村居民口述历史》新书推介会暨分享会

(14时,9日,城市书房,The Modules,3楼02号,如切路387号,免费)

陈秀君、李成钢分享编撰过程、采访过程,以及从口述历史中所得到的启发。

网址:forms.gle/RWT8AdVNQGrxs12A7(报名)

中医公益讲座

(10日,居士林,5楼维摩诘讲堂,金炎路17-19号,免费)

13时—13时45分:老年人常见问题与中医保健预防治疗(主讲:林汉南医师)

14时—14时45分:认识盆底疾病(主讲:陈坤耀医师)

电话:67486810(报名)

一个独立媒体人的国际观察

(14时—16时30分,10日,友谊书斋,百胜楼2楼15号,免费)

第三代(新页)读书会和友谊书斋联办,主讲:独立记者王馨,主持:何杉。

网址:forms.gle/xxeM2Zq743y7CpGu5(报名)

“海峡殖民地和半唐番Sino”分享会

(15时—16时30分,10日,城市书房,The Modules,3楼02号,如切路387号,免费)

《谁是“沙巴之子”?》作者吴佳翰主讲。

网址:forms.gle/psrz3L5RSTvktJWQ8(报名)

英语绘本《Drawn to Satire: Sketches of Cartoonists in Singapore》发布会

(15时30分—17时,10日,草根书室,武吉巴梳路25号,免费)

作者林增如与绘师许丰定,分享他们的创作缘起,以及合力创作这部绘本的过程。

网址:www.facebook.com/grassrootsbookroom

导读《如果历史是一群喵·夏商周篇》

(17时—19时,10日,碧山公共图书馆2楼节目区,免费)

星雨书舍主办,让有兴趣阅读中文书的13岁至17岁青少年相遇,通过阅读、思考文本中的内容,探讨人生课题,与同龄朋友一起阅读与成长,并维持他们阅读中文书的兴趣。

网址:eventbrite.sg/e/read-chinese-registration-819539694287(报名)

【展览】

林家雄瓷画展“瓷话瓷缘”

(11时—18时,至10日,新加坡55艺术空间,仁定巷55号(Genting Lane),1楼01号,免费)

展出30余件瓷画作品。

网址:www.facebook.com/profile.php?id=61551906084196

在时光中探索:谭钧元水彩新作展

(12时—19时,至17日,集菁艺社,卡尔登酒店(Carlton Hotel)1楼01号,免费)

展出超过30件水彩新作。

网址:www.facebook.com/artcommunegallery