【演出】

“Limelight”系列音乐会

（19时30分，11日，滨海艺术中心音乐厅，门票：15元）

公教中学合唱团呈献。

网址：www.sistic.com.sg/events/chs0324（购票）

【讲座】

英语绘本“Drawn to Satire: Sketches of Cartoonists in Singapore”发布会

（15时30分—17时，10日，草根书室，武吉巴梳路25号，免费）

作者林增如与绘师许丰定分享他们的创作缘起，以及合力创作这部绘本的过程。

网址：www.facebook.com/grassrootsbookroom

导读《如果历史是一群喵·夏商周篇》

（17时—19时，10日，碧山公共图书馆2楼节目区，免费）

星雨书舍主办，让有兴趣阅读中文书的13岁至17岁青少年相遇，通过阅读、思考文本的内容，探讨人生课题，与同龄朋友一起阅读与成长，并维持他们阅读中文书的兴趣。

网址：eventbrite.sg/e/read-chinese-registration-819539694287（报名）

《原来笔记本也可这样用》新书分享会

（19时—21时30分，11日，新智文教读书会会所，沈氏道中心2楼05号，沈氏道540号。收费：会员免费，非会员5元）

新智文教读书会和点子轩笔记文化联办，主讲：作者叶锦川和叶奕轩。

电话：96263208／92338367（报名）

【展览】

林家雄瓷画展“瓷话瓷缘”

（11时—18时，至10日，新加坡55艺术空间，仁定巷55号（Genting Lane），1楼01号，免费）

展出30余件瓷画作品。

网址：www.facebook.com/profile.php?id=61551906084196

在时光中探索：谭钧元水彩新作展

（12时—19时，至17日，集菁艺社，卡尔登酒店（Carlton Hotel）1楼01号，免费）

展出超过30件水彩新作。

网址：www.facebook.com/artcommunegallery

马尼拉大商船——从亚洲到阿卡普尔科

（10时—19时（星期五21时结束），至17日，亚洲文明博物馆，皇后坊，门票：公民及永久居民12元）

聚焦1565年从马尼拉扬帆出海，跨越太平洋到墨西哥阿卡普尔科，辉煌至1815年的贸易纽带。主策展人温俊玉从展览精选六组文物，为读者解开亚洲与拉丁美洲文化“异花传粉”的密码，看亚洲文明的种子如何在拉美开出“奇花异草”。

网址：www.nhb.gov.sg/acm/whats-on/exhibitions/manila-galleon-2023



火星：永无止镜（Mars:The Red Mirror）

（10时—19时，至4月7日，艺术科学博物馆，门票：16元、20元（公民）／18元、23元（其他））

艺术科学博物馆和巴塞罗那当代文化中心共同呈献，通过艺术、历史与科学，展现从古至今人类对火星的关注，探索人类与火星的关系。

网址：zh.marinabaysands.com/ museum/exhibitions/mars.html