【演出】

“Limelight”系列音乐会

(19时30分,11日,滨海艺术中心音乐厅,门票:15元)

公教中学合唱团呈献。

网址:www.sistic.com.sg/events/chs0324(购票)

【讲座】

英语绘本“Drawn to Satire: Sketches of Cartoonists in Singapore”发布会

(15时30分—17时,10日,草根书室,武吉巴梳路25号,免费)

作者林增如与绘师许丰定分享他们的创作缘起,以及合力创作这部绘本的过程。

网址:www.facebook.com/grassrootsbookroom

导读《如果历史是一群喵·夏商周篇》

(17时—19时,10日,碧山公共图书馆2楼节目区,免费)

星雨书舍主办,让有兴趣阅读中文书的13岁至17岁青少年相遇,通过阅读、思考文本的内容,探讨人生课题,与同龄朋友一起阅读与成长,并维持他们阅读中文书的兴趣。

网址:eventbrite.sg/e/read-chinese-registration-819539694287(报名)

《原来笔记本也可这样用》新书分享会

(19时—21时30分,11日,新智文教读书会会所,沈氏道中心2楼05号,沈氏道540号。收费:会员免费,非会员5元)

新智文教读书会和点子轩笔记文化联办,主讲:作者叶锦川和叶奕轩。

电话:96263208/92338367(报名)

【展览】

林家雄瓷画展“瓷话瓷缘”

(11时—18时,至10日,新加坡55艺术空间,仁定巷55号(Genting Lane),1楼01号,免费)

展出30余件瓷画作品。

网址:www.facebook.com/profile.php?id=61551906084196

在时光中探索:谭钧元水彩新作展

(12时—19时,至17日,集菁艺社,卡尔登酒店(Carlton Hotel)1楼01号,免费)

展出超过30件水彩新作。

网址:www.facebook.com/artcommunegallery

马尼拉大商船——从亚洲到阿卡普尔科

(10时—19时(星期五21时结束),至17日,亚洲文明博物馆,皇后坊,门票:公民及永久居民12元)

聚焦1565年从马尼拉扬帆出海,跨越太平洋到墨西哥阿卡普尔科,辉煌至1815年的贸易纽带。主策展人温俊玉从展览精选六组文物,为读者解开亚洲与拉丁美洲文化“异花传粉”的密码,看亚洲文明的种子如何在拉美开出“奇花异草”。

网址:www.nhb.gov.sg/acm/whats-on/exhibitions/manila-galleon-2023



火星:永无止镜(Mars:The Red Mirror)

(10时—19时,至4月7日,艺术科学博物馆,门票:16元、20元(公民)/18元、23元(其他))

艺术科学博物馆和巴塞罗那当代文化中心共同呈献,通过艺术、历史与科学,展现从古至今人类对火星的关注,探索人类与火星的关系。

网址:zh.marinabaysands.com/ museum/exhibitions/mars.html