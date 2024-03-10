【讲座】

公积金疑问一箩筐？听专家来为您解答！

（19时，12日，新智文教读书会会所，沈氏道中心2楼05号，沈氏道540号。收费：会员免费，非会员5元）

SingCapital星融私人有限公司首席执行官谢诏全主讲。

报名：91323283（WhatsApp附上中英文姓名）

【展览】

在时光中探索：谭钧元水彩新作展

（12时－19时，至17日，集菁艺社，卡尔登酒店（Carlton Hotel）1楼01号，免费）

展出超过30件水彩新作

网址：www.facebook.com/artcommunegallery

黄意会手机创意影像展“不一样的烟火”

（11时－19时，至24日，若轩艺术展示空间 ，Horkew Business Centre，1楼01号 ，加冷布丁路66号（Kallang Pudding Rd），免费）

展出的40幅作品主客意象交融，个人风格强烈。

网址：www.facebook.com/Theartspacebynw

张奕满个展“影子图书馆的沉思”

（11时－17时，最后一天，STPI创意工坊与画廊，罗拔申码头（Robertson Quay）41号，免费）

展出九组作品，媒介介于绘画图像、行为表演、情境与写作之间。探讨在快速分享信息知识的当今时代，个人化或非正式图书馆意想不到的形式。

网址：www.stpi.com.sg

马尼拉大商船——从亚洲到阿卡普尔科

（10时－19时（星期五21时结束），至17日，亚洲文明博物馆，皇后坊，门票：公民及永久居民12元）

聚焦1565年从马尼拉扬帆出海，跨越太平洋到墨西哥阿卡普尔科，辉煌至1815年的贸易纽带。主策展人温俊玉从展览精选六组文物，为读者解开亚洲与拉丁美洲文化“异花传粉”的密码，看亚洲文明的种子如何在拉美开出“奇花异草”。

网址：www.nhb.gov.sg/acm/whats-on/exhibitions/manila-galleon-2023

慢性强迫症：匿名艺术上瘾者协会藏品精选

（10时－19时（星期六与星期天：11时－17时），至24日，私人美术馆（The Private Museum），威基路上段11号（Upper Wilkie Rd），免费）

展出15名艺术藏家53件现当代藏品。

网址：www.facebook.com/theprivatemuseum/

嬉笑怒骂：王沙野峰电影回顾特展

(至4月7日，奥登剧场（Oldham Theatre），康宁坡（Canning Rise），收费：展览、分享会免费；电影门票10元）

亚洲电影资料馆主办，除了放映双宝26部经典电影，也展出王沙野峰原版海报、电影传单、纪念品、道具、服装及逾上百纪念品等，以及专家分享会。

电话：67773243；网址：bit.ly/AFAWangShaYeFeng（购票）

火星：永无止镜（Mars: The Red Mirror）

（10时－19时，至4月7日，艺术科学博物馆，门票：16元、20元（公民）／18元、23元（其他））

艺术科学博物馆和巴塞罗那当代文化中心共同呈现，通过艺术、历史与科学，展现从古至今人类对火星的关注，探索人类与火星的关系。

网址：zh.marinabaysands.com/ museum/exhibitions/mars.html

人定胜天——画出毅力

（9时－22时30分，至5月1日，新加坡华族文化中心9楼、10楼前厅，免费）

本地插画家李雪雁画出生活日常，让大家看到毅力如何帮助我们克服人生中的挑战。毅，是许多人珍视的价值观。通过李雪雁逗趣可爱的插画，我们能从她的视角体会到无论是做人做事，都应该要有坚持下去的毅力。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/hi-k-ive-got-this-drawing-perseverance-remix-2k23/