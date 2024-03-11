【会员大会】
永春会馆3月24日（星期天）下午2时，在会馆四楼礼堂召开2024年度会员大会。报名电话：62222610
【活动】
新加坡莆仙同乡联合会3月12日至17日，在义安城广场主办“兴化美食文化节”，汇聚传统兴化特色美食、手工艺品、民俗戏曲、武术表演，以及艺人现场献唱。更多详情请浏览www.puxian.org.sg。电话：87272510
华中校友会3月21日（星期四）晚上7时30分，在嘉庚堂举行“华中105周年校庆晚宴”，主宾是交通部长兼财政部第二部长徐芳达学长。电话：64664180
新加坡佛教居士林3月24日（星期天）下午2时，在居士林7楼观音礼堂举办庆祝90周年系列弘法讲座“慈心慧观，觉悟人生”。广品大和尚主讲。报名网站：bit.ly/3wXyEna。电话：67970253／67372630
新加坡潮州总会3月30日（星期六）下午2时，在醉花林俱乐部三楼举办易经讲座“甲辰值年卦——丰卦的启示”。林纬毅博士主讲。免费参加，须预先报名。电话：67088037／67333207
金门会馆3月30日（星期六）下午2时，在会馆举办专题讲座“东南亚的现代艺术家与艺术环境引介”。郭镇宇主讲。讲座以英语进行，答问可用中英语。报名网址：kimmui.singchen.com/register/create/30。电话：62990438
潮州八邑会馆足球队招生，每星期四晚上7时至9时进行训练，由前国家队教练Samawira Basri指导。无论球技如何，都欢迎加入。电话：94505599