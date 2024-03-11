【讲座】

“2024年财政预算案”华语对话会

（19时30分—21时（18时30分开始登记），13日，新加坡华族文化中心7楼多功能礼堂，免费）

新加坡宗乡会馆联合总会和民情联系组联办，对话嘉宾：交通部长兼财政部第二部长徐芳达，及文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆。

网址：go.gov.sg/budget2024mandarin（报名）

【展览】

林龙成：莽原的足迹

（11时—19时，13日至24日，南洋艺术学院第一校舍，义安公司第1及第2展厅，明古连街80号，免费）

南洋艺术学院和新加坡艺术大学联办，深入探索一个因渴望社会变革而与气候危机、冲突和逆境搏斗的世界。

网址：nafa.edu.sg/events/journey-from-the-wilderness-lim-leong-seng

珍惜彼此，活在当下

（10时—22时，至4月14日，Open Muji，无印良品（MUJI），狮城大厦1楼，免费）

展出“乐乐体”的李俊乐书法作品。由俊乐用毛笔手写爸爸妈妈创作的三行诗，记录他们一家三口在这段旅程的心情。

网址：www.facebook.com/muji.sg

人定胜天——画出毅力

（9时—22时30分，至5月1日，新加坡华族文化中心9、10楼前厅，免费）

本地插画家李雪雁画出生活日常，让大家看到毅力如何帮助我们克服人生中的挑战。毅，是许多新加坡华人珍视的价值观。通过李雪雁逗趣可爱的插画，我们能从她的视角体会到无论是做人做事，都应该要有坚持下去的毅力。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/hi-k-ive-got-this-drawing-perseverance-remix-2k23/

国家美术馆

（10时—19时（星期五21时结束），圣安德烈路，新加坡公民和永久居民入场免费）

热带：东南亚和拉丁美洲的故事（至24日，门票：公民15元，非公民25元）： 展出70名艺术家的200多件艺术品和文献，探索在20世纪殖民与后殖民语境下，如何诠释“热带”，以及如何挑战成规，追求现代艺术叙事的话语权。

国土之法：新加坡宪法文献展（长期展览，3楼的大法官办公室，Supreme Court Wing）：展出23份关乎新加坡的开埠、发展、沦陷、光复、自治、与马来西亚合并和分离，最后成为独立自主国家的重要历史文献。这些文献记录着新加坡在历史转捩点时的重要信息，约一半展品首次公开展出。

政府大厦线上展览（“国家美术馆”网站）：通过九个录像故事与口述文档资料，看看这幢建于1929年，见证过新加坡重大社会进程与历史事件的建筑物的前生今世。

“光影记：四位新加坡现代摄影家”线上摄影展（“国家美术馆”网站）：展出独立后的现代摄影家李林、李少林、陈立诚和林光霖的作品。他们利用独特的摄影手法，呈现独立建国之后，迅速变迁的新加坡风貌。

电话：62717000；网址：www.nationalgallery.sg

冰消水涨，城市淹没（Melting Ice, Sinking Cities）

（9时—18时，至31日，植物园，城市发展绿艺廊（CDL Green Gallery），免费）

城市发展（CDL）、国家公园局，以及海洋地理杂志（Ocean Geographic）联办，旨在让参观者深入了解南极洲，以及气候变化与海洋、人类和地球健康之间密不可分的联系。

网址：www.nparks.gov.sg/sbg