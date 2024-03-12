【演出】

西斯廷小堂的音乐（★新活动）

（19时30分，14日，滨海艺术中心音乐厅，门票：45元、60元）

英国“塔利斯学者合唱团”（The Tallis Scholars）呈献，带来曾在16世纪回响于西斯廷小堂的灵音圣乐，以及Allegri、Morales、Palestrina等早期音乐作曲家的作品。

网址：www.sistic.com/events/tallis0324（购票）



沉浸式剧场《巴黎舞会》（★新活动）

（不同时段，至17日，Infinite Studios，媒体圈23号（Media Circle），二楼15号，门票：73元（工作日）、87元（周末））

新加坡街头狂欢会（Singapore Street Festival）主办，欣赏音乐、舞蹈、叙事与虚拟实境技术无缝融合的神奇效果。

网址：www.sistic.com.sg/events/lbdp0224（购票）



【讲座】

导读《增广贤文》（★新活动）

（19时－21时30分，14日，新智文教读书会会所，沈氏道中心二楼05号，沈氏道540号。收费：会员免费，非会员5元）

司仪：林如华，主讲：李俊玉。

报名：88508265（WhatsApp附上中英文姓名）

【展览】

冰消水涨，城市淹没（Melting Ice, Sinking Cities）

（9时－18时，至31日，植物园，城市发展绿艺廊（CDL Green Gallery），免费）

城市发展（CDL）、国家公园局，以及海洋地理杂志（Ocean Geographic）联办，让参观者深入了解南极洲，以及气候变化与海洋、人类和地球健康之间密不可分的联系。

网址：www.nparks.gov.sg/sbg



装置《记忆·建构》

（星期一至五：10时－16时，至4月19日，国立教育学院展厅，南洋径1号（Nanyang Walk），免费）

展出新加坡陶艺家林善春的装置，探索陶瓷烧制过程中“冻结”的瞬间，保留了不可逆转的状态，类似于记忆的保存。

人定胜天——画出毅力

（9时－22时30分，至5月1日，新加坡华族文化中心9、10楼前厅，免费）

本地插画家李雪雁画出生活日常，让大家看到毅力如何帮助我们克服人生中的挑战。毅，是许多人珍视的价值观。通过李雪雁逗趣可爱的插画，我们能从她的视角体会到无论是做人做事，都应该要有坚持下去的毅力。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/hi-k-ive-got-this-drawing-perseverance-remix-2k23/



《美食解密》巡回展

（至5月31日，新加坡华族文化中心一楼广场，免费）

新加坡华族艺术中心主办，寻找和了解各道经典美食的故事，以及藏在故事里的四种神秘要素。

网址：singaporeccc.org.sg/zh-hans/events/secret-ingredients-travelling-exhibition/



雕像藏品展

（11时－20时（周末10时开始），长期展览，吉真那大厦（Kitchener Complex）三楼，免费）

本地设计工作室XM主办，展出约300件漫威、DC、变形金刚等知名电影角色的雕像藏品。

网址：www.xm-studios.com/content/xm-store.aspx