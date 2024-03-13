【演出】

《心 • 音乐 • 汇》音乐会

（19时30分，15日，维多利亚音乐厅，门票：28元）

鼎艺团呈献，结合东西两方音乐丰富的文化内涵，汇聚著名国际音乐家、作曲家和指挥家，展示一系列的华乐室内曲目。鼎艺团驻团指挥黄德励和新加坡文化奖得主叶聪联合执棒。

网址：sistic.com.sg/events/traver0324（购票）

【讲座】

陪你看报纸

（15时30分—16时30分，每周四，大巴窑公共图书馆三楼节目室，大巴窑中路，免费）

《联合早报》主办，华文媒体集团组成义工团队为您讲解上周社会焦点、时事动态、娱乐生活情报等新闻。

网址：eventbrite.sg/e/time-of-your-life-tickets-845526641947（报名）

【展览】

朱庆光 • 朱爱伦油画展

（星期一至六：11时—18时，15日至30日，DUO Galleria（双景坊展示中心）一楼19号，费列塞街7号（Fraser St），免费）

宣和文物主办，展出本地已故画家朱庆光，以及依绘胡姬花奔闻画坛的朱爱伦共24副作品。

网址：www.facebook.com/profile.php?id=100076071098819

国家美术馆

（10时—19时（星期五21时结束），圣安德烈路，新加坡公民和永久居民入场免费）

◆热带：东南亚和拉丁美洲的故事（至24日，门票：公民15元，非公民25元）：展出70名艺术家的200多件艺术品和文献，探索在20世纪殖民与后殖民语境下，如何诠释“热带”，以及如何挑战成规，追求现代艺术叙事的话语权。

◆国土之法：新加坡宪法文献展（长期展览，三楼的大法官办公室，Supreme Court Wing）：展出23份关乎新加坡的开埠、发展、沦陷、光复、自治、与马来西亚合并和分离，最后成为独立自主国家的重要历史文献。这些文献记录着新加坡在历史转捩点时的重要信息，约一半展品首次公开展出。

◆政府大厦线上展览（“国家美术馆”网站）：通过九个录像故事与口述文档资料，看看这幢建于1929年，见证过新加坡重大社会进程与历史事件的建筑物的前生今世。

◆“光影记：四位新加坡现代摄影家”线上摄影展（“国家美术馆”网站）：展出独立后的现代摄影家李林、李少林、陈立诚和林光霖的作品。他们利用独特的摄影手法，呈现独立建国之后，迅速变迁中的新加坡风貌。

电话：62717000；网址：www.nationalgallery.sg



李运启水彩作品个展“市景——食阁风貌”

（11时—18时30分，至24日，南蛮艺苑，乌节龙都大酒店（OrchardRendezvous Hotel），一楼14／15号，免费）

展出40多幅首次亮相作品。

电话：97673189／83577781



让艺术走入民间

（10时—21时，至31日，勿洛公共图书馆，免费）

海之韵画廊主办，展出本地画家周子添的粉彩画。

网址：www.facebook.com/artualize/



老相机博物馆

（10时—19时30分，长期展览，惹兰克列狄8C号（Jalan Kledek），门票：成人20元、儿童15元）

展出1000种不同类型的相机，从世界最大的相机复制品（mammoth camera）到最新的数码产品11克相机。还有独特的相机，如手杖式相机、间谍相机、鸽子相机、3D相机和手枪式相机等。还展出稀有摄影作品集，也有世界范围内最初摄影作品的复制品。

电话：62912278；网址：www.vintagecamerasmuseumsg.com

