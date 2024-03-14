【演出】

凤凰展翼

（19时，16日，新加坡华族文化中心，9楼远东机构表演厅，门票：20元）

湘灵音乐社呈献，创作灵感源自明代时期——闽粤地区十分盛行的经典戏曲“荔镜记”，以南音演唱形式，和一位剧场演员穿越时空诠释“陈三和五娘”的爱情故事。

购票网址：www.sistic.com.sg/events/resounding0324

瞿春泉与新加坡华乐团

（19时30分，16日，新加坡华乐团音乐厅，门票：20、40、60、80元）

新加坡华乐团呈献多首华乐家瞿春泉在不同时期创作，风格多样且色彩斑斓的作品。

购票网址：www.sistic.com.sg/events/quan0324

【讲座】

语文教育的读写素养鉴定

（10时30分－12时30分，16日，友谊书斋，百胜楼，2楼15号，收费：15元）

主讲：台湾品学堂执行长暨《阅读理解》学习志总编辑黄国珍，探讨如何在语文读写教学中，结合阅读理解和写作的数码学习系统，科学而实用地评估学生的能力，以提供更精准的学习指导。

报名网址：yuyi.com.sg/products/event-240316

小狐狸雪儿——猴哥运转记

（13时－14时，16日，兀兰区域图书馆4楼（Everest Room），免费）

小小书迷读书会主办，讲述一只拥有魔法的小狐狸和朋友们的奇妙探险故事。欢迎四至六岁的小朋友与家长一同参加！

网址：www.eventbrite.sg/e/read-chinese-tickets-819522151817

戏里戏外——导读梁海彬短篇小说集《大海的人》

（14时－15时，16日，国家图书馆大厦，B1层中央公共图书馆，1号节目室，免费）

导读：互联网从业者李明烨。

报名网址：www.eventbrite.sg/e/795017989207

2024年中国经济走势展望

（14时30分－16时30分，16日，李氏总会3楼多元活动厅，惹兰勿刹363C号，免费）

新加坡李氏总会主办，主讲：现任新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授顾清扬，及新加坡管理大学李光前商学院金融学副教授傅方剑。

报名网址：leeclan.singchen.com/register/create/42

从未知到已知——探究式阅读工作坊

（14时30分－17时30分，16日，国家图书馆大厦1楼，Visitors’ Briefing Room，免费）

主讲：台湾品学堂执行长暨《阅读理解》学习志总编辑黄国珍，带领大家从自我提问到深度思考，读出跨域素养力。

报名网址：www.eventbrite.sg/e/read-chinese-registration-819552753347

【其他】

第一届“兴化美食文化节”

（11时－22时，至17日，义安城广场，免费）

新加坡莆仙同乡联合会主办，旨在让公众对底蕴深厚的兴化传统文化与饮食习俗有更好的认识。除了各式各样正宗的兴化风味美食，专程从莆田前来参与盛会的艺术家与表演者还带来精彩演出。

网址：www.puxian.org.sg

